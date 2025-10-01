Bartender Svenska Mässan Gothia Towers
Mitt i hotellets hjärta hittar du West Coast och Twentyfourseven. West Coast är vår vin- och matbar som serverar ostar, charkuterier och även lite matigare alternativ. På Twentyfourseven kan du stanna till för en fika, äta lunch eller ta något gott att dricka på kvällen. I lobbyn sitter våra gäster och jobbar, minglar efter en mässa, leker efter en dag på Liseberg eller njuter av ett glas på AWn med vännerna. Det är en plats som ständigt förändras beroende på vad som händer i vårt hus eller i staden.
Mat, cocktails och vimmel med himmelsk höjd.
Här kan du njuta av modern matlagning baserat på årstidens skafferi med milsvid utsikt över Göteborg. Heaven 23 är en del av Gothia Towers.
Nu söker vi en Bartender till vårt team. Är du redo för en ny utmaning? Vill du bli en del av vårt härliga gäng? Då kan detta vara rollen för dig.
Om rollen
Som bartender hos oss är du huvudsakligt ansvarig för servering till gästerna i våra barer. Du ansvarar för att skapa och servera dryck till våra gäster utifrån önskemål och ge gästerna en härlig upplevelse genom trevligt bemötande och service utöver det vanliga. Som Bartender kommer du att få jobba som en del av ett team och samarbeta både med servispersonal och andra bartenders, men även med vår Supervisor Bar och Restaurangchef. Tillsammans med Supervisor Bar ansvarar ni för att skapa en trivsam och trevlig miljö i barerna samt driva och utveckla barerna framåt för att våra barer ska fungera så optimalt som möjligt.
Du rapporterar till Bar & Beverage Manager
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har minst 5 års arbetslivserfarenhet som bartender samt god kassavana. Du har gymnasieutbildning, talar och skriver svenska obehindrat samt har väldigt goda kunskaper i engelska. Vi söker dig som är flexibel, har ett öppet sinne, är lyhörd och uppmärksam mot vad som händer runtomkring dig, är bra på att skapa goda relationer och gillar att jobba som en del av ett team. Du är passionerad kring ditt arbete, är prestigelös och sätter gästernas upplevelse i första rummet. Som person är du glad, positiv och social samtidigt som du är ordentlig, självständig och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Varför ska du välja oss?
Vi är ett stort och sammansvetsat team med positiva och sociala kollegor. Med mycket glädje, mod och engagemang jobbar vi tätt ihop för att ge den bästa helhetsupplevelsen till våra miljontals besökare. Varje dag. Året om. Det är roligt att gå till jobbet eftersom vi får bidra till att skapa den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. I vår dynamiska verksamhet finns mycket erfarenhet och kunskap inom olika yrkesområden. Eftersom vi har så många olika verksamheter finns ett stort antal möjligheter som kan sträcka sig över en hel karriär.
Information om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid inom Visita HRFS avtalsområde. Arbetstiderna varierar över dag, kvällar och helger.
Sista ansökningsdag är 13 oktober men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare så vänta inte med att skicka in din ansökan. Startdatum enligt överenskommelse. Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta Strategic Bar & Beverage Manager Mattias Krondahl, mattias.krondahl@gothiatowers.com
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden. Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet.
Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com. Ersättning
