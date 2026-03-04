Bartender kvällar och helger ca 25%
2026-03-04
Vi söker en glad och utåtriktad person som brinner för baryrket och med glädje gör det lilla extra för att få gästen att trivas hos oss. Tänk det som att dina gäster har medelhavssemester på Orangeriet, och du är där för att sätt guldkant på tillvaron!
Vi hoppas att just du vill bli en del av vårt härliga gäng här på Orangeriet boule & bistro och ser fram emot att höra ifrån dig!
Din huvudsakliga arbetsuppgift kommer bestå av försäljning av dryck, blanda drinkar, ta hand om beställningar och se till att baren hålls snygg, men även vara behjälplig ute i restaurangen när behov uppstår.
Under arbetspassen som är förlagda under kvällstid, mestadels helg, är det stundtals högt tempo, så det är viktigt att kunna arbeta snabbt och effektivt utan att tappa fokus och det glada humöret. Det krävs helt enkelt att man kan hålla många bollar i luften och samtidigt ett leende på läpparna!
Perfekta anställningen för dig som studerar.
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: jobba@orangerietumea.se
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Orangeriet Boule & Bistro AB
Kungsgatan 71
903 26 UMEÅ
