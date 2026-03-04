Bartender helger sökes

Kulu Restaurang HB / Servitörsjobb / Botkyrka
2026-03-04


Visa alla servitörsjobb i Botkyrka, Salem, Ekerö, Huddinge, Södertälje eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Kulu Restaurang HB i Botkyrka

Bartender sökes
Vi söker en erfaren bartender till vår verksamhet.
Du ska ha minst 1 års erfarenhet av bararbete och känna dig trygg bakom baren.

Publiceringsdatum
2026-03-04

Kvalifikationer
Grundkunskaper i kassa
Kunna blanda groggar och enklare drinkar
Vara snabb, serviceinriktad och ansvarstagande

Arbetsplatsen är relativt lätt att arbeta i då största delen av försäljningen består av öl och groggar, men du ska kunna hantera baren självständigt vid behov.

Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet från bar.
Skicka gärna ett meddelande med kort information om din erfarenhet.
Välkommen med din ansökan!
Anställning ger omgående.
Intervjuer sker på plats i baren omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Via mejl
E-post: Albyvardshus@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan bartender".

Arbetsgivare
Kulu Restaurang HB, http://lbyvardshus.se
145 01  NORSBORG

Jobbnummer
9778051

Prenumerera på jobb från Kulu Restaurang HB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Kulu Restaurang HB: