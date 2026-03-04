Bartender helger sökes
2026-03-04
Bartender sökes
Vi söker en erfaren bartender till vår verksamhet.
Du ska ha minst 1 års erfarenhet av bararbete och känna dig trygg bakom baren.Publiceringsdatum2026-03-04Kvalifikationer
Grundkunskaper i kassa
Kunna blanda groggar och enklare drinkar
Vara snabb, serviceinriktad och ansvarstagande
Arbetsplatsen är relativt lätt att arbeta i då största delen av försäljningen består av öl och groggar, men du ska kunna hantera baren självständigt vid behov.Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet från bar.
Skicka gärna ett meddelande med kort information om din erfarenhet.
Välkommen med din ansökan!
Anställning ger omgående.
Intervjuer sker på plats i baren omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
Via mejl
E-post: Albyvardshus@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan bartender". Arbetsgivare Kulu Restaurang HB
, http://lbyvardshus.se
145 01 NORSBORG Jobbnummer
9778051