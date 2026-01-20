Bartender Bistro Melker, Västerås
Bistro Melker söker en erfaren och serviceinriktad bartender som trivs i ett högt tempo och sätter gästen i fokus. Du ansvarar för baren under ditt pass, arbetar strukturerat och möter varje gäst med ett professionellt bemötande. Från cocktails och vin till rekommendationer och tempo - du har kontroll på helheten och bidrar till en trygg och välfungerande bar.
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av bararbete och är självgående i din roll. Du kan blanda både klassiska drinkar och signaturcocktails, har god förståelse för vin och dryck, och vet hur viktigt tempo, noggrannhet och samarbete är för gästupplevelsen. Du arbetar lösningsorienterat, håller en jämn kvalitet även när det är fullt, och bidrar till ett positivt teamklimat.
Vi erbjuder:
En plats i ett servicefokuserat team där gästen står i centrum.
Kreativ frihet i cocktailutbudet.
Möjlighet att utvecklas och växa med restaurangen.
Skicka din ansökan till jobb@bistromelker.se
och visa varför just du blir den bartender som lyfter gästupplevelsen i Västerås. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: jobb@bistromelker.se Arbetsgivarens referens
