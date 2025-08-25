Barnskötare vikariat
Grus och Bus i Stureby Ekonomiska Fören / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2025-08-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grus och Bus i Stureby Ekonomiska Fören i Stockholm
Förskolan Grus och Bus ligger fint i ett lugnt villaområde i Stureby i Enskede. Vår gård är härlig och inbjuder till alla tänkbara aktiviteter. På förskolan finns 3 avdelningar Blomman, Knoppen och Humlan. Humlan med 14 yngre barn, Blomman med 18 äldre barn och Knoppen med 18 äldre barn. Huvudman för förskolan är Grus och Bus ekonomiska förening, ett personalkooperativ som drivit förskola sen 1994.
Vårt fokus i vår verksamhet är ett respektfullt bemötande gentemot barnen. Vi har ett tillåtande arbetssätt och vill lämna ifrån oss starka, frågvisa, modiga och självständiga barn när de börjar skolan. Vi arbetar efter Lpfö-18 och med både ett projektinriktat arbetssätt och årshjul med övergripande målområden.
Du har lätt för att samverka med barn, föräldrar och kollegor samt kan relatera till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du kommunicerar tydligt och engagerat samtidigt som du lyssnar, är mottaglig för motparten och anpassar dig till situationen. Vidare är du bra på att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar. Som person har du lätt för ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter. Du innehar pedagogisk insikt, använder individanpassade arbetsmetoder och har god förmåga att dela med dig av dina kunskaper. Du har självklart ett tillåtande förhållningssätt där du sätter barnet i fokus och har tilltro till dess förmåga.Publiceringsdatum2025-08-25Kvalifikationer
• Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal och skrift.
• Du ska visa stort intresse och engagemang för utbildningen.
Vi söker en barnskötare som kommer vikariera för en förskollärare som arbetar deltid. I arbetsuppgifterna ingår även att ta emot och lägga upp mat i vårt mottagningskök och att diska.
Du kommer att arbeta på Knoppen tillsammans med två förskollärare och en barnskötare. Du kommer även arbeta i vårt mottagningskök med mottagning av mat, uppläggning och disk. Tjänsten är på deltid from september 2025 tom december 2025.
Du är engagerad och i de dagliga kontakterna med vårdnadshavare och andra parter. Du är engagerad, serviceinriktad och har ett tydligt barnfokus. Du är väl insatt i förskolans värdegrund och övriga styrdokument.
Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper och att du ska passa in i vårt team.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi svarar endast på ansökningar som uppfyller våra krav på utbildning och erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: rebecca@grusobus.se Arbetsgivare Grus och Bus i Stureby Ekonomiska Fören
Tussmötev 247-249 (visa karta
)
122 41 ENSKEDE Arbetsplats
Förskolan Grus och Bus Kontakt
Rektor
Rebecca Lindman rebecca@grusobus.se 0724020139 Jobbnummer
9473372