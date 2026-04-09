Barnskötare Timvikarie
Dibber Sverige AB / Barnskötarjobb / Bollnäs
2026-04-09
På Dibber har vi hjärta för lärande. Det betyder att vi brinner för att varje barn och elev ska ges de bästa förutsättningarna för att utveckla ett livslångt lärande med hjärta för världen.
Vår Hjärtekultur är kärnan i hela verksamheten, och präglar relationerna med barn och elever, vårdnadshavare, och mellan kollegor. Hjärtekulturen ska vara en vägledare i varje situation.
Vi strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats där varje medarbetare känner sig sedd och kan vara med och bidra. Vi erbjuder en arbetsplats med fokus på trivsel och arbetsmiljö, utveckling och tillitsfulla relationer.
Dibber har kollektivavtal genom Almega med Sveriges lärare, Kommunal och Vision (Friskoleavtalet) och erbjuder friskvårdsbidrag, föräldralön, personalstöd, företagshälsovård samt regelbundna medarbetarundersökningar för att mäta våra medarbetares trivsel och hälsa. Det är viktigt för oss att våra medarbetare trivs hos och känner trygghet. Vi vet att ledarskapet är avgörande för att vår verksamhet och våra medarbetare ska må bra och lyckas, därför jobbar vi aktivt med att utveckla våra ledare och säkerställa att de har det stöd de behöver.
På Dibber förskolor ska alla barn få uppleva hur viktiga de är, känna sig sedda, hörda och tagna på allvar. Vi lägger stor vikt vid lekfullt lärande, samspel och "jag kan". Varje barn ska få lyckas med något varje dag.
Hjärtekulturen är centralt i vårt pedagogiska arbete och handlar om att stärka barnets känsla av egenvärde, förmåga till socialt samspel, empatiska förmåga och att bli trygg som individ. Vi arbetar aktivt för att samspel, omsorg, lek och lärande ska gå hand i hand genom hela dagen.
Om rollen
Som timvikarie hos oss på Dibber får du en viktig roll i barnens vardag. Du bidrar till att skapa en trygg, lärorik och inspirerande miljö där varje barn blir sett, hört och bekräftat.
I ditt arbete utgår du från vårt pedagogiska förhållningssätt, där relationer står i centrum. Du är närvarande i stunden och uppmärksammar de små men betydelsefulla ögonblicken - du sätter ord på känslor, stärker barnens självkänsla och bygger förtroendefulla relationer där barn och vuxna möts som likvärdiga individer.
Du är ansvarstagande och självgående, med förmåga att snabbt sätta dig in i nya situationer och bidra där behovet är som störst. Samtidigt är du samarbetsvillig och bidrar till en positiv och inkluderande gemenskap - både i arbetet med barnen, i mötet med vårdnadshavare och tillsammans med dina kollegor.
Du bidrar med engagemang, nyfikenhet och kreativitet, och har ett genuint intresse för barns lärande och utveckling. Med tålamod och ett varmt förhållningssätt ser du glädjen i de små framstegen och vill vara med och fira både barnens och kollegornas utveckling - varje dag.
Dina kvalifikationer
Vi vill att du är utbildad barnskötare med minst ett års erfarenhet av arbete inom förskolan.
God kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga
Mycket goda kunskaper i svenska, såväl skriftliga som muntligt
Vana av att ta ansvar och arbeta självständigt
Kännedom om och vana av att arbeta utifrån förskolans läroplan Publiceringsdatum2026-04-09Om företaget
Dibber etablerades i Sverige 2017 och bedriver idag förskolor, grundskolor, anpassade grundskolor och öppna förskolor. Dibbers huvudkontor ligger i Sollentuna, verksamhet finns i stora delar av Sverige.
Dibber i Sverige är en del av den norska friskolekoncernen Dibber som startades och ägs av två engagerade pedagoger, Randi och Hans Jacob Sundby. Den första förskolan startas 2003 i den lilla stad där Randi växt upp. Idag driver Dibber mer än 600 förskolor i nio länder över hela världen.
Vi står upp för livslångt lärande och att hålla oss i framkant inom våra professioner. Vi strävar efter att bygga ett professionellt nätverk där vi lär av varandra och som kan stötta och inspirera.
Oavsett vilken del av verksamheten som du arbetar inom, blir du en del av ett team som vill göra en skillnad för barn och elever, och deras framtid. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats präglad av hjärtekultur, lärande och utveckling.
Välkommen till Dibber - med hjärta för lärande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Arbetsgivare Dibber Sverige AB
821 60 ARBRÅ Kontakt
Jeanette Magnusson Jobbnummer
9845348