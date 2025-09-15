Barnskötare tillBeckomber gaskolan
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Beckombergaskolan är en omtyckt F-6 skola som ligger naturskönt i utkanten av Bromma.
Skolan har cirka 500 elever och cirka 75
anställda. Här arbetar kompetenta och lösningsinriktade medarbetare med stort intresse och engagemang för elevernas utveckling och lärande. Elever, personal och vårdnadshavare trivs med vår skola, vårt fritidshem och vår fritidsklubb.
Beckombergaskolan är en välorganiserad skola med goda rutiner och arbetssätt. Skolan har fina lokaler och en fantastisk skolgård med plats för organiserade aktiviteter och kreativ lek på rasterna.
Restaurang Matlunden har eget tillagningskök och serverar varmrätt, soppa och salladsbord varje dag.
Vi erbjuder
Barnskötartjänst i skolan och på fritidshemmet.
Din roll
Din roll blir att samverka i klass på dagarna och vara på fritids på eftermiddagarna. På fritids ansvarar du för att det blir en trygg och kreativ verksamhet för våra elever.
Din kompetens och erfarenhet
Vi ser gärna att du har kunskap om och erfarenhet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hur man kan ha en god verksamhet anpassad till alla elever.
