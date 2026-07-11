Barnskötare till Les Mélodies
Föräldrakooperativet Les Mélodies Ek För / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-07-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Föräldrakooperativet Les Mélodies Ek För i Stockholm
Barnskötare till Les Mélodies
Les Mélodies är en liten, fransk-svensk förskola i centrala Stockholm (Östermalm, nära Karlaplan) med 26 barn, ett engagerat team på sex pedagoger och en rektor. Vi är en ekonomisk förening och ett föräldrakooperativ, vilket innebär ett nära samarbete mellan personal och föräldrar med stort engagemang och delaktighet i verksamheten.
Vi erbjuder en trygg, kreativ och språkrik miljö där barnets nyfikenhet och glädje står i centrum. Vi arbetar i små grupper med hög personaltäthet och fokus på varje barns individuella utveckling.
Vi söker nu en barnskötare till vårt team med start i september 2026.Publiceringsdatum2026-07-11Om tjänsten
Deltid: 2 dagar i veckan, eventuellt 3
Tidsbegränsad anställning
Extra timmar som vikarie kan erbjudas
Arbete i ett litet och sammansvetsat team
Barngrupper med hög personaltäthet
Vi söker dig som:
Är engagerad, ansvarsfull och positiv
Har erfarenhet av arbete i förskola och ett genuint intresse för barns språkutveckling
Har svenska som modersmål alternativt nivå C2
Trivs i ett litet sammanhang där du får vara med och påverka
Behöver inte kunna franska, men det är ett stort plus om du har grundläggande kunskaper
Kan uppvisa relevanta intyg och registerutdrag från Polisen
Hos oss får du arbeta i en stimulerande miljö med engagerade kollegor och barn – i en av Stockholms mest uppskattade förskolor.Så ansöker du
Skicka ditt CV, personligt brev och kopia på relevanta intyg till:
📧 rektor@lesmelodies.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
E-post: rektor@lesmelodies.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Les Mélodies Ek För
, https://lesmelodies.se/sv/personal.php
Linnégatan 78-80 (visa karta
)
115 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Föräldrakooperativet Les Mélodies Kontakt
Anya Lundblad rektor@lesmelodies.se Jobbnummer
10000247