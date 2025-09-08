Barnskötare svenska

Les Petits Gaulois AB / Barnskötarjobb / Stockholm
2025-09-08


Vi sökare dig som är utbildad barnskötare och vill arbeta på en dubbel språkig liten förskola med svensk och fransktalande barn och personal. Förskolan befinner sig på Kungsholmen (Stockholm)- Vi strävar efter hög utbildningskvalité och ett gemensamt förhållningssätt i små barngrupper.
Förskolan har franska som andra språk, och vi söker dig som:
har barnskötare utbildning
har svenska som modersmål
Ett sort plus om du talar franska
kommunikativa förmågor
är flexibel och professionell

Vi erbjuder:
fria pedagogiska måltider
lugnare arbetsmiljö
arbetskläder

Ansökan sker per mejl till:
info@lespetitsgaulois.se
senast 25 september 2025. Intervjuer sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: Info@lespetitsgaulois.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Les Petits Gaulois AB (org.nr 559033-6128)
Adlerbethsgatan 23 (visa karta)
112 55  STOCKHOLM

Kontakt
Hind Scally
info@lespetitsgaulois.se
0736741909

Jobbnummer
9498474

