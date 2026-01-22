Barnskötare, Personalpool utbildning
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vi har Sveriges viktigaste jobb - vårt uppdrag är att ge unga framtidstro.
Personalpool utbildning består av heltidsanställda och korttidsanställda vikarier som finns tillgängliga för samtliga för- och grundskolor inom Umeå kommun.
Anställningsinformation
Flertal tjänster särskild visstidsanställning/vikariat, heltid.
Tjänsten tillsätts till följd av en tillfällig arbetsanhopning under två avgränsade perioder:
2026-03-09 - 2026-03-31 samt 2026-04-13 - 2026-05-31.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som barnskötare arbetar du för att stödja barnens utveckling och lärande. Du kommer att arbeta fasta tider mot förskola 07.15-16.15 eller mot fritidshem 08.00-16.30, uppdraget är på heltid. Du utgår ifrån förskolans eller skolans läroplan. Det är alltid den ordinarie personalen som har det pedagogiska ansvaret i verksamheten och som ansvarar för att hålla en god struktur.
Kort sagt - ett omväxlande och stimulerande arbete där du träffar många olika barn och vuxna och blir en del av personalgruppen för dagen!Kvalifikationer
Barnskötarutbildning eller annan pedagogisk utbildning som kan bedömas likvärdig
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
B-körkort samt tillgång till egen bil
Meriterande:
Utbildning inom TAKK
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering har vi valt att inte använda personligt brev. I stället ber vi dig besvara urvalsfrågor som ligger till grund för vårt urval. Vi rekryterar löpande.
Vi behöver flera barnskötare för tidsbegränsade uppdrag, vill du jobba heltid en period så skicka in din ansökan redan nu!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 modiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare Umeåliv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: https://www.umea.se/flytta
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Ersättning
Umeå kommun, Utbildning, Personalpool utbildning
Anna-Karin Sjölander, enhetschef 090-163173
