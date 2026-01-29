Barnskötare med allergikompetens Vanadis förskolor
2026-01-29
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vi söker en barnskötare med kunskap och erfarenhet om barn med allvarlig allergi.
Hos oss arbetar du i en tydlig organisation, där barnens bästa är i fokus och där vi har framtagna gemensamma ställningstaganden hur vi tolkar vår läroplan, hur vi arbetar i lärmiljöer, vilket förhållningssätt som präglar vår vardag på förskolan. Vanadis förskolor har ett medvetet reflekterande arbetssätt och en organisation som understöder det. Du kommer att vara i reflektion med kollegor på avdelning, på den egna förskolan samt övriga förskolor i enheten.
Vanadis förskolor består av sju förskolor på olika adresser i Birkastan, Vasastan och Haga staden. Sammanlagt är vi ca 150 engagerade medarbetare, ca 600 barn, en ledning bestående av rektor och fyra biträdande rektorer. I enheten finns också en pedagogista som stödjer pedagogerna i arbetet med undervisningen och en specialpedagog. Vi är inspirerade av de kommunala förskolornas pedagogiska filosofi i Reggio Emilia
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en tidsbegränsad anställning t.o.m. 20260630 på en trevlig arbetsplats med engagerade kollegor. Du får friskvårdsbidrag enligt Norra Innerstadens policy och arbetskläder, samt ta del utav andra erbjudanden som kommer upp inom staden.
Din roll
Vi söker en driven barnskötare fylld med glädje, värme och entusiasm, som fokuserar på det barnen har rätt till på förskolan och lägger vikt vid att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare, kollegor och ledning. En barnskötare som tycker om att lära nytt, inspirera andra och värdesätter allas delaktighet, barn som vuxnas. Som barnskötare är det viktigt att bidra till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorg, lek och undervisning bildar en helhet, där det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen.
Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans läroplan och verksamhetsmål. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet och värdesätter reflektion som en viktig del i att utveckla förskolan. Du bidrar vid föräldramöten och utvecklingssamtal. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, barn fokuserad, serviceinriktad och professionell. Du har mycket god kunskap om arbete med pedagogisk dokumentation, utveckling av lärmiljöer, projekterande arbetssätt och gärna digitalisering
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst behöver du ha:
Barnskötarutbildning
1-3 års erfarenhet av att arbeta som barnskötare i förskolan
Erfarenhet att arbeta med pedagogisk dokumentation
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med barn med funktions variationer
Erfarenhet av arbete med barn med allvarlig allergi.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt barn fokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela förskolan och enheten. Du samarbetar med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt. Du är professionell och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är utvecklingsinriktad men handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är stabil, noggrann och självgående i ditt arbete.
Vid eventuell intervju så kommer du behöva visa upp utdrag ifrån belastningsregister från Polisens hemsida.
Intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
