Barnskötare, Berghemsskolan
2025-08-29
Vi har en gemensam strategi för utbildningen i vår kommun: att skapa en sammanhållen utbildningskedja som bidrar till ökad likvärdighet, förbättrade studieresultat och attraktiv utbildning. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna ha möjlighet att nå sin fulla potential och utveckla sina kunskaper och färdigheter. Vi vet att det bygger på engagerade, kunniga och professionella medarbetare som bedriver en undervisning av hög kvalitet. Vi gör skillnad varje dag och är stolta över vårt uppdrag. Vårt arbete bidrar till barn och ungas framtidstro.
Berghemsskolan är en F-6-skola med cirka 250 elever.
Med närhet till Gammlia, Stadslidens friluftsområde och Bräntberget finns stora möjligheter till spännande aktiviteter utomhus. Här jobbar behöriga lärare med lång erfarenhet där fritidspersonalen också är med i skolarbetet. Berghemsskolan är en av Umeå kommuns övningsskolor vilket innebär att man under läsåret tar emot lärarstudenter på deras verksamhetsförlagda utbildning, VFU. Följ med på en digital rundtur här!
Vi söker nu en barnskötare!
Tjänsten avser ett vikariat, deltid 60%, med start snarast enligt överenskommelse till och med 2025-12-26.
Du kommer att arbeta tillsammans med kollegor i klassrummet för att stötta elevernas lärande under undervisningen. Utöver detta ingår även arbete på fritidshemmet, där du bidrar till att skapa en meningsfull och trygg miljö för elevernas utveckling, lek och gemenskap.
Tunga lyft kan förekomma på arbetsplatsen.
Om dig
Vi söker dig som har barnskötarutbildning och erfarenhet av att arbeta med elever i behov av extra stöd. Vi ser positivt på om du även har någon ytterligare pedagogisk utbildning.
Som person är du kreativ, driven, engagerad, flexibel, positiv och vill utveckla dig själv och vårt gemensamma pedagogiska uppdrag. Du ser vikten av ett kollegialt lärande samt värdet av familjers delaktighet och har god förmåga att interagera och samarbeta med barn och vuxna. Du är en nyfiken och hängiven lagspelare som tillför lust i arbetet. Du har förmåga att se fördelar med olikheter, olikheter bland barn och vuxna, olika sätt att tänka och göra. Ett utforskande förhållningssätt är viktigt, eftersom det tillåter barnen att vara delaktiga i utforskandet med egna förslag, teorier och uttryck.
För att du ska kunna utveckla barnens språkliga förmåga och kunna kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor, dokumentera och ta del av förskolans styrdokument krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
