Barnskötare, Bemanningsenheten
Bromölla kommun, Bemanningsenheten / Barnskötarjobb / Bromölla Visa alla barnskötarjobb i Bromölla
2025-09-16
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bromölla kommun, Bemanningsenheten i Bromölla
Bromölla kommun i nordöstra Skåne, vid gränsen mot Blekinge, har närmare 13 000 invånare. Vi har den lilla kommunens fördelar med närhet och korta avstånd både geografiskt och mellan människorna. Här finns goda kommunikationer, ett prisat företagsklimat och levande kultur- och fritidsliv. Kommunen omges av vacker och omväxlande natur med närhet till både insjöar och hav. Bromölla är nära och överraskande bra.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Vi söker barnskötare till vårt förskoleområde som består av flera förskolor, både i centralorten och i ytterområdena. Här finns en fin miljö med närhet till många grönområden och temalekplatser. I kommunen finns det en variation av både lite mindre tvåavdelningsförskolor till större förskolor med fem-sex avdelningar.
Att arbeta som barnskötare är utvecklande, roligt och flexibelt. Vi samarbetar över och mellan avdelningar på våra förskolor där du har möjlighet att skaffa dig erfarenheter och kunskaper som är meriterande. För att trivas som barnskötare hos oss är det viktigt att du har lätt för att ta egna initiativ är flexibel och bra på att samarbeta. Vi erbjuder en spännande, utvecklande arbetsplats där vi sätter barnet i fokus! Genom kollegialt lärande växer och utvecklas vi tillsammans.
På förskolan är du med i starten på det livslånga lärandet. Här arbetar vi med en positiv barnsyn och att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Som barnskötare i förskolan kommer din huvuduppgift vara att finnas i barngruppen och vara med våra barn i den verksamhet som planerats för dagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen Barn och Fritidsprogrammet. Det är meriterande om du har erfarenhet från att ha arbetat i förskolan.
Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Givetvis har du ett professionellt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du måste ha förmåga till ett flexibelt arbetssätt då olika barngrupper kräver olika arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga och ansvarstagande. För att kunna arbeta som barnskötare inom en verksamhet där du är i kontakt med barn krävs att du uppvisar ett utdrag från Polisens belastningsregister. Du ansöker om ditt registerutdrag hos www.polisen.se
Då vissa förskolor ligger utanför centralorten och kollektivtrafik saknas krävs körkort och tillgång till bil.
ÖVRIGT
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryterings hjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278212". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bromölla kommun
(org.nr 212000-0894), http://www.bromolla.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bromölla kommun, Bemanningsenheten Kontakt
Rekryteringsspecialist
Pauline Jaldeheim 0456-822 099 Jobbnummer
9511066