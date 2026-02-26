Barnskötare/barnskötarassistent
2026-02-26
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.Publiceringsdatum2026-02-26Arbetsuppgifter
Förskolorna i rektorsområde Duved söker nu utbildade barnskötare alternativt barnskötarassistenter med arbetslivserfarenhet.
Vår vision för förskolan är att skapa Möjligheternas förskola i tiden - en demokratisk mötesplats och barnens arena, där alla vuxna står upp för barnens rättigheter.
Förskolorna i Duved har tagit ställning för ett projekterande arbetssätt där de vuxna ansvarar för kvalitén för förskolans utbildning utifrån barnens intressen. Vi lyssnar till det barnen uttrycker och bygger tillsammans med barnen ett meningsfullt innehåll utifrån läroplanens värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer. Vi vill att förskolan ska vara en plats som både barn och vuxna längtar till.
Dina arbetsuppgifter består av både arbete med barnen och för barnen. I arbetet med barnen ingår arbetet i barngrupp med undervisning och omsorg. I arbetet för barnen ingår systematiskt kvalitetsarbete med dokumentation och reflektion, enskilt och tillsammans med kollegor samt kommunikation med vårdnadshavare.
Du ingår i ett arbetslag tillsammans med förskollärare och ytterligare barnskötare/barnskötarassistenter. Förskolläraren ansvarar för att kvalitetssäkra förskolans utbildning och undervisning som ni gemensamt genomför i arbetslaget.Kvalifikationer
• Du har barnskötarutbildning alternativt annan utbildning som gynnar arbetet i barngrupp på förskolan.
• Du medverkar i arbetet för att utveckla förskolans kvalitet utifrån vår läroplan och övriga styrdokument.
• Som person ser vi att du är relationsskapande, nyfiken och ansvarsfull samt vill arbeta tillsammans med både barn och vuxna.
• Du kan arbeta både enskilt och tillsammans med kollegor.
Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete inom förskolan sedan tidigare. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet i både undervisningen med barnen samt i kontakten med vårdnadshavare.
Vi vill att du har grundläggande digitala kunskaper för att genomföra digitala anteckningar i våra program Unikum och inom Microsoft Office samt behärska att dokumentera i bild och text till vårt systematiska kvalitetsarbete.
Tillsättning sker löpande så vänta inte med din ansökan!
