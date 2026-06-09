Barnskötarbiträde till Bemanningsenheten
Hässleholms kommun / Barnskötarjobb / Hässleholm Visa alla barnskötarjobb i Hässleholm
2026-06-09
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Nu söker vi dig som vill ha ett meningsfullt, lärorikt och omväxlande jobb som barnskötarbiträde. Här får du chansen att göra skillnad i barns vardag.
Det här erbjuder vi dig!
Som barnskötarbiträde är du med och skapar en trygg och rolig miljö där barn får utvecklas, leka och lära. Du jobbar nära och stöttar förskollärare och barnskötare att driva det pedagogiska arbetet på förskolan – alltid med barnens bästa i fokus.
Tjänsten är behovsbaserad, vilket betyder att du hoppar in när ordinarie personal är borta, det kan vara med kort varsel samma dag. Du lägger själv in när du kan jobba via bokningssystemet Medvind.
Vi har förskolor i hela Hässleholms kommun – både centralt och i våra kransorter. Här finns förskolor med olika inriktningar och även en OB-verksamhet. Hos oss får du en unik möjlighet att uppleva ett brett spektra av förskolor i Hässleholms kommun.
Hos oss får du:
Ett roligt och utvecklande jobb
Stöttning från kunniga kollegor
Möjlighet att påverka ditt schema
En chans att se många olika förskolor och pedagogiska arbetssätt
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har en avslutad gymnasieutbildning
Har erfarenhet av arbete med barn
Är nyfiken, flexibel och är duktig på att samarbeta
Kan ta egna initiativ, men också är lyhörd och följsam utifrån arbetet på förskolan
Kan hoppa in med kort varsel när det behövs
Har körkort och tillgång till bil – du behöver kunna ta dig till olika förskolor i kommunen
Det är meriterande om du har någon form av vårdutbildning eller utbildning/erfarenhet inom diabetes
Kan kommunicera väl på svenska
Det viktigast är att du har rätt inställning och värnar om ett respektfullt och varmt bemötande mot både barn och vuxna. Din insats som vikarie är viktig på våra förskolor!
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.Publiceringsdatum2026-06-09Övrig information
Anställningen är behovsanställning med timlön.
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Eftersom du kommer att arbeta med barn och unga, ska du lämna utdrag ur belastningsregistret före anställning. Utdraget ansöker du om digitalt på polisens hemsida.
För dig med skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta HR-administratör Simon Priebe, simon.priebe@hassleholm.se
.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
Bemanningsenheten på barn- och utbildningsförvaltningen består av enhetschef, administratörer, barnskötare, förskollärare och barnskötarbiträde. Vi bemannar förskolorna vid behov av såväl korttids- som långtidsvikariat vid ordinarie personals frånvaro eller om ett tillfälligt behov uppstår.
I Hässleholms kommun har vi ett brett utbud av förskolor vilket ger dig som medarbetare i bemanningsenheten en unik möjlighet att få uppleva olika miljöer under din anställning hos oss.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Hässleholms Kommun
(org.nr 212000-0985), https://www.hassleholm.se/
Nytorget (visa karta
)
291 80 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Bemanningsenheten Kontakt
Enhetschef
Sara Borglin sara.borglin@hassleholm.se 0451-268446 Jobbnummer
9954985