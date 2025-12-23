Barnpsykiater till Aleris BUP i Täby
Aleris Sjukvård AB / Läkarjobb / Täby Visa alla läkarjobb i Täby
2025-12-23
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Vi på Aleris Psykiatri söker en specialist i barn och ungdomspsykiatri till vår kommande BUP-verksamhet i Täby.
Vill du öka tillgänglighet och att hjälpa fler genom smarta arbetssätt, då ska du söka det här jobbet!
Om ossAleris Psykiatri kommer att starta BUP i Täby. Vår ambition är att implementera ett modernt arbetssätt med effektiva vårdprocesser, teamarbete där patienten och dennes föräldrar står i centrum, samt en ansvarsfull fördelning av resurser.
Om Aleris PsykiatriAleris har lång erfarenhet av att bedriva specialiserad psykiatri. Vi erbjuder våra patienter och deras närstående hög tillgänglighet, delaktighet, gott bemötande och evidensbaserad vård. Vi strävar efter enkelhet, innovation och att vara ansvarsfulla. Med snabba beslutsvägar och tydligt ledarskap är vi snabbfotade och ledande inom psykiatrisk vård.
Om arbetet på Aleris BUP och vad vi erbjuder digMottagningen erbjuder bedömningar, utredningar samt behandlingar av olika Barn- och ungdomspsykiatriska tillstånd och frågeställningar med utgångspunkt i nationella riktlinjer och regionala vårdprogram.
Vi söker dig som brinner för att skapa en modern psykiatri. Du drivs av att öka tillgänglighet och att hjälpa fler genom smarta arbetssätt. Som person är du trygg, prestigelös, empatisk och har lätt att samarbeta. Du är självgående, initiativtagande och strukturerad i ditt arbete.
Vårt erbjudandeSom medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Om digVi söker dig som är nyfiken på att vara med och skapa en psykiatrisk vård med fokus på bemötande, tillgänglighet och kvalitet i toppklass. Vi behöver fler medarbetare som kan ansluta till vårt drivna, kompetenta, utvecklingsorienterade och flexibla team. Känner du dig träffad, skicka in din ansökan idag!Publiceringsdatum2025-12-23Bakgrund
Specialistläkare i barn och ungdomspsykiatri
Det är meriterande om du tycker om att starta upp en ny verksamhet där du själv är med och påverkar utvecklingen
AnställningsvillkorAnställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställningOmfattning: Heltid/deltidTillträde: Enligt överenskommelseLön: Individuell lönesättningKollektivavtal finns
AnsökanVi hoppas att du tycker att det låter spännande och är nyfiken på att veta mer om oss och ser mycket fram emot din ansökan. Vi kallar till intervjuer löpande vilket gör att tjänsten kan bli tillsatt innan annonsens slutdatum. Skicka därför in din ansökan om du är intresserad så fort som möjligt så vi hinner kalla dig och se om vi kan komma överens.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Charis Gkegkas på charis.gkegkas@aleris.se
, alternativt mobilnummer 079-0719 115.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6909824-1766011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Olof Palmes gata 9 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9663261