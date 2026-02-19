Barnombudsmannen söker digital kommunikatör
Barnombudsmannen / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-02-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Barnombudsmannen i Stockholm
Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Myndigheten ska särskilt uppmärksamma att lagar och andra föreskrifter samt deras tillämpning överensstämmer med barnkonventionen samt driva på genomförandet i samhället. I uppdraget ingår även att informera och bilda opinion i frågor som rör barns och ungas rättigheter.
Barnombudsmannen söker nu en digital kommunikatör för tillsvidareanställning på heltid.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Som kommunikatör vid Barnombudsmannen ansvarar du för kommunikation i nära samarbete med myndighetens medarbetare. I uppdraget ingår utöver sedvanliga kommunikatörsuppgifter ett särskilt ansvar för webbkommunikation.Dina arbetsuppgifter
• Bidra till myndighetens kommunikation i digitala kanaler.
• Löpande arbete med webbplatsens innehåll, struktur och utveckling.
• Skriva och målgruppsanpassa texter för olika kanaler och sammanhang.
• Kommunikationsstöd i anslutning till projektarbete, rapportsläpp, sändningar och externa aktiviteter.
• Utföra administrativt arbete och internkommunikation.
Arbetet bedrivs självständigt och i samverkan med kollegor inom myndigheten.Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom kommunikation eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Några års erfarenhet av arbete som kommunikatör.
• Dokumenterad och aktuell erfarenhet av webbpublicering i Optimizely och Umbraco, eller motsvarande.
• Erfarenhet av att arbeta med utveckling av webbstruktur, användarvänlighet och digital tillgänglighet.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• Förmåga att målgruppsanpassa budskap till digitala kanaler.
• Erfarenhet av kommunikation riktad till barn och unga.
• Erfarenhet av att planera, genomföra och följa upp kommunikationsprojekt.
Meriterande
• Kunskap om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.
• Erfarenhet av att följa upp och analysera statistik för webb eller sociala medier.
Erfarenhet av arbete med sökmotoroptimering (SEO).
• Erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller annan offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av att producera och publicera digitalt kommunikationsmaterial (text, bild, film och ljud).
• Kunskap om barns rättigheter och barnkonventionen.Dina personliga egenskaper
Arbetet ställer krav på självständighet, god samarbetsförmåga och ansvarstagande. Du är strukturerad, noggrann och har förmåga att prioritera mellan arbetsuppgifter. Du kombinerar ett användarperspektiv med förståelse för myndighetens uppdrag och krav på kvalitet och saklighet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Intervjuer kan bli aktuella före ansökningstidens slut. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Barnombudsmannen tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i din ansökan.
Utdrag ur belastningsregistret utan anmärkning kan behöva uppvisas före anställning.
Barnombudsmannen eftersträvar mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Rekryteringen ska vara fri från diskriminering.
För mer information
Beträffande tjänstens innehåll kontakta tf biträdande avdelningschef Yoav Bartal, 08-692 29 63. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig meddela detta till den kontaktperson som står angiven ovan så att vi kan hantera dina personuppgifter korrekt.Så ansöker du
Vi vill ha din ansökan till annons diarienummer BO 2026-0073 senast 2026-03-13.
Ansök direkt från vår webbplatshttps://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/om-oss/lediga-tjanster/
Välkommen med din ansökan!
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Barnombudsmannen
(org.nr 202100-3690), http://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/om-oss/lediga-tjanster/ Jobbnummer
9753030