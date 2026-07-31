Barnmorska till Järva ungdomsmottagning
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2026-07-31
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Barnmorska till Järva ungdomsmottagning
I Stockholms län finns 30 ungdomsmottagningar som drivs i samverkan mellan länets kommuner och Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), som ansvarar för driften av den medicinska delen av verksamheten. Ungdomsmottagningarnas övergripande uppdrag är att främja sexuell och reproduktiv hälsa samt att förebygga och tidigt upptäcka psykisk ohälsa och sociala problem bland ungdomar från 12 och upp till 23 år. Vi arbetar hälsofrämjande utifrån ett helhetsperspektiv.
Järva Ungdomsmottagning ligger vid Kista centrum i fina lokaler. Mottagningens tvärprofessionella team består av barnmorskor och kuratorer, samt läkare på deltid. Mottagningen är en lågtröskelverksamhet som har öppet dagtid, måndag till fredag, samt en vardagkväll i veckan. Du kan läsa mer om oss på Ungdomsmottagningar i Stockholm - Vår vård Järva ungdomsmottagning - 1177
SLSO erbjuder:
Inom SLSO finns goda möjligheter för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. På vårt intranät finns information för dig som nyanställd som stöd i din introduktion när du börjar hos oss. Vi har ett antal obligatoriska utbildningar och utöver detta finns ytterligare möjligheter till kompetensutveckling. Vi erbjuder regelbundet olika utbildningar efter ditt behov och har även ett väl inarbetat introduktionsprogram.
Vi erbjuder också våra medarbetare förmåner såsom flexibla arbetstider, Subventionerad SL-biljett, friskvårdsersättning, fri öppen hälso- och sjukvård samt tjänstepension mm. Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Vi söker en barnmorska med intresse och engagemang för att arbeta med ungas sexuella och reproduktiva hälsa. I arbetet ingår bland annat preventivmedelsrådgivning, gynekologiska och andrologiska undersökningar, samtal och rådgivning kring frågor om sexualitet och sex, samt provtagning, smittspårning och behandling av STI. Förutom fysiska bokade besök och Drop In-tider, arbetar vi med telefon, videomöten och chatt. Arbetet innefattar även ett utåtriktat uppdrag, där vi tar emot högstadieelever för studiebesök på mottagningen.Vi är en lågtröskelverksamhet och strävar alltid efter hög tillgänglighet.
En stor del av barnmorskans arbete sker självständigt, men vi är måna om ett gott samarbete i teamet och stöttar varandra.
Normmedvetenhet och mångfald är viktigt för oss; alla ungdomar och alla medarbetare ska känna sig lika välkomna hos oss. Som arbetsgrupp värnar vi vårt respektfulla, positiva och lösningsorienterade arbetsklimat. I den andan vill vi fortsätta.
Om dig:
Den som jobbar på vår mottagning behöver vara flexibel, lösningsorienterad och van vid att ta eget ansvar i mottagningsarbetet såväl som för arbetsgruppen och mottagningen som helhet. Vi önskar att du är trygg i yrkesrollen och det innebär sannolikt att du har jobbat några år som barnmorska, eller på annat sätt har erfarenhet av att arbeta med frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa.
Vi lägger vid denna rekrytering stor vikt vid personlig lämplighet.
Kvalifikationskrav:
Legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med frågor kopplade till sexuell och reproduktiv hälsa
Erfarenhet av arbete med ungdomar/unga vuxna
Vana av patientkontakt i öppenvård via fysiska besök, chattar och videomöten
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som barnmorska
Anställningsform:
100%, tillsvidareanställning dagtid med tjänstgöring en kväll i veckan och cirka en lördag per termin (på annan ungdomsmottagning i Stockholm). Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuell.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan komma att kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård Kontakt
enhetschef
Camilla Näslund camilla.naslund@regionstockholm.se 08-12340527 Jobbnummer
10017532