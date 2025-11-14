Barnmorska
Barnmorskemottagningarna Alingsås, Lerum, Gråbo, Vårgårda och Herrljunga har gemensam chef och även om mottagningarna ligger på olika orter jobbar vi tillsammans mot gemensamma mål, har gemensamma arbetsplatsträffar och samma telefonsystem.
Hela området är HBTQ diplomerat och vi arbetar enligt ISO ledning och kvalitetssystem 9001:2015.
Vi vill främja medarbetarnas utveckling och arbetar efter karriärutvecklingsmodeller, där vi kartlägger din kompetens i förhållande till modellen och vad som skulle kunna vara nästa steg i form av utbildning, utveckling och arbetsuppgifter. Du är delaktig i både din egen och mottagningens utveckling och vi tar vara på din initiativkraft.
Vi erbjuder alla medarbetare mentorskap och lägger stor vikt vid en god individanpassad introduktion. Som barnmorska hos oss får du upp till 10 kompetensutvecklingsdagar per år, däribland utbildningsdagar, planeringsdagar och konferenser. Vi arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och våra medarbetare trivs på arbetsplatsen.
Vi erbjuder också förmåner såsom flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag. Du arbetar dagtid. Läs mer om våra förmåner här: https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/dinaformaner/
Följ oss gärna på Instagram, där heter vi barnmorskemottagningar_vgr
Om arbetet
Som barnmorska arbetar du självständigt med reproduktiv och sexuell hälsa. I din tjänst ingår arbetsuppgifter som graviditetsövervakning, gynekologiska cellprovskontroller, preventivmedelsrådgivning, STI-förebyggande arbete och föräldrastöd i grupp. Du arbetar med telefonrådgivning, digitala vårdmöten och handledning av studenter.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad barnmorska med förskrivningsrätt. Som person är du självständig, flexibel och har en god samarbetsförmåga. Du behöver även vara strukturerad och noggrann. För oss är det viktigt att du uppskattar utveckling och är förändringsbenägen. Att ha ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande mot såväl patienter som medarbetare är en självklarhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för tjänsten.Anställningsvillkor
Placeringen för tjänsten kommer att vara i Herrljunga men tjänstgöring sker även i Vårgårda.
Urval sker löpande och intervjuer kommer att hållas den 2/12.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Regionhälsan
Förvaltningen Regionhälsan omfattar regiongemensamma vårdverksamheter och hälsofrämjande nära vård. Nära 1900 medarbetare jobbar för att invånarna ska må bra. När du blir en del av oss är du med och utvecklar verksamheten.
Regionhälsan har en värdegrund som tagits fram tillsammans med förvaltningens chefer och medarbetare. Värdegrunden utgår ifrån tre värdeord; Tillit, engagemang och kvalitet. Vi arbetar aktivt för att värdegrunden ska vara känd och fungera som en viktig grundpelare i Regionhälsan.
Vi ser mångfald som positivt och tycker att våra olikheter är en tillgång.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
