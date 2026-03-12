Barnets socialsekreterare
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Hos oss har du stor möjlighet att utvecklas i arbetet som socialsekreterare. Vi erbjuder en positiv och inspirerande arbetsmiljö med kunniga, trevliga och glada kollegor där du ges möjlighet att lära nytt och ta eget ansvar. Östra Göinge kommun erbjuder även friskvårdsbidrag, semesterväxling, flextid med möjlighet att flexa ut 15.00 fredagar och dag innan helgdag. Det finns även viss möjlighet att arbeta hemifrån.
Din arbetsplats är i vårt helt nybyggda kommunhus i Broby, en av kommunens större byar. Här har bussarna flera avgångar per timme vilket är perfekt för dig som vill pendla med kollektivtrafiken.Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Vi söker nu en modig och trygg barnsekreterare som vill vara med på vår förändringsresa med att utveckla vår placeringsenhet både med medarbetare, temaledare och kompetens. Vi är ett positivt team bestående av två familjehemssekreterare, fem barnsekreterare, en teamledare samt en föräldrasekreterare. En av våra Barnsekreterare har nu blivit föräldrasekreterare och vi söker därför vår nästa kollega! Hos oss arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på barnets behov, välmående och utveckling. Vi tror att samarbete, såväl internt som externt, är av högsta vikt för att ge våra barn och unga de bästa förutsättningarna i livet. Vi är den lilla kommunen som har nära till beslut och där mandat delegeras långt ner i organisationen hos oss får du därför både ansvar och möjlighet att använda din kompetens fullt ut.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara:
• Uppföljning av insatser för placerade barn och unga
• Regelbunden kontakt med barnet, biologiska föräldrar och familjehem
• Nära samarbete med våra familjehemssekreterare
• Dokumentation såsom journalföring, omprövningar och övervägande
• Omvärldsbevakning
I din roll kommer det viktigast vara att bygga relationer och samverka med barn, föräldrar, familjens nätverk och med andra verksamheter som familjen har kontakt med. Du kommer att ha ett nära samarbete med dina närmaste kolleger, våra familjehemssekreterare och övriga utredare. Det kommer också ingå i ditt arbete att våga tänka och testa nytt, självklart inom ramen för de lagar och regler som omger ditt verksamhetsområde. Vi håller på att implementera Signs of Safety och Signs of Belonging och arbetar utifrån detta.
Hos oss har du stor möjlighet att utvecklas i arbetet som socialsekreterare. Vi erbjuder en positiv och inspirerande arbetsmiljö med kunniga, trevliga och glada kollegor där du ges möjlighet att lära nytt och ta eget ansvar. Vi anpassar självklart introduktionen efter dina individuella behov och erbjuder utbildning och nära arbetsledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som är genuint intresserad av att arbeta enligt ovanstående, du som känner att det här teamet vill jag bli en del av eller som tänker att den här tjänsten, i den här kommunen, låter som klippt och skuren för mig här kan jag trivas och bidra med min kompetens. Med andra ord så söker vi dig som verkligen har intresse för rollen och som tror på vårt sätt att arbeta och organisera oss men även kan tänka sig att utvecklas som socialsekreterare.
Självklart behöver du också uppfylla de lite mer formella kraven. Ibland dessa ingår att du ska ha Socionomexamen. Tidigare erfarenhet av utredningsarbete inom socialtjänsten, helst med barn och unga, är också meriterande men lika viktigt är din personliga lämplighet, ditt engagemang och din inställning.
Som person har du förmåga att lyssna in olika perspektiv och att samarbeta med andra. Du är även bra på att strukturera ditt arbete, prioritera och genomföra arbetsuppgifterna du har. Vidare är du förtrogen med gällande lagstiftning och har god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i tal och skrift. Du är intresserad av att lära och utvecklas i arbetet och tar ett eget ansvar för löpande kunskapsutveckling.
Innan anställning erbjuds ska utdrag ur belastningsregistret lämnas.
Körkort klass B erfordras.
ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
