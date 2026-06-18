Barnenheten söker två sektionschefer!
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2026-06-18
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Ref: 20261436 Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Barnenheten söker nu två engagerade sektionschefer till våra verksamheter inom barnboende och korttidsboende.
Vi letar efter dig som vill bidra till att skapa en meningsfull vardag för barn och unga, och som känner driv i att arbeta i en dynamisk miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar och möjligheter.
Det här är en roll för dig som vill göra verklig skillnad, utvecklas i ditt ledarskap och vara med och forma framtidens verksamhet. Känns det som ett uppdrag som passar dig? Välkommen att söka tjänsten som sektionschef hos oss!
Som sektionschef har du en central roll i ett verksamhetsnära ledarskap där du tillsammans med medarbetarna driver utvecklingsarbetet med fokus på brukarnas behov. Du ansvarar för kvalitet, personal, arbetsmiljö och budget, och leder, organiserar samt utvecklar verksamheten mot uppsatta mål med hög kvalitet. I ditt uppdrag har du stöd av din chef, kollegor och olika stödfunktioner.
Våra verksamheter riktar sig till barn och unga med särskilda behov och omfattar både boende och korttidsvistelse, där varje individ ges stöd utifrån sina förutsättningar och möjlighet att utvecklas i en trygg miljö.
Korttidsverksamheten erbjuder miljöombyte, sociala aktiviteter och ett tryggt sammanhang under en begränsad period, samtidigt som den bidrar till avlastning för familjer.
I våra boenden erbjuds en mer långsiktig vistelse i en trygg och hemlik miljö. Här arbetar engagerad och kompetent personal som utgår från varje individs behov och skapar en stimulerande och stödjande vardag. Verksamheten präglas av respekt, delaktighet och ett nära samarbete med familjer och andra viktiga aktörer i deras liv.
Vill du veta mer om våra boenden eller korttidsvistelsen? Tveka inte att kontakta oss för mer information!Kvalifikationer
För uppdraget som sektionschef för våra barnboenden behöver du ha:
Socionomexamen
Chefs-och ledarskapserfarenhet där personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar varit en del av uppdraget
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Erfarenhet av arbete inom LSS.
För uppdraget som sektionschef för våra korttidsboenden behöver du ha:
En kandidatexamen minst 180 hp inom beteendevetenskap, funktionshinderområdet eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant. Det är meriterande men inte ett krav att du har en socionomexamen.
Chefs-och ledarskapserfarenhet där personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar varit en del av uppdraget
Erfarenhet av arbete med barn och unga
Erfarenhet av arbete inom LSS.
En förutsättning för att lyckas i båda uppdragen är att du är utvecklingsorienterad, trygg i din ledarroll och har förmåga att arbeta lugnt och metodiskt även under press. Du har ett starkt engagemang för att arbeta i det operativa arbetet nära brukarna. Som person är du kreativ och drivande med ett tydligt fokus på både brukare och medarbetare. Du är relationsskapande och kan lyssna in, analysera och lösa problem på ett konstruktivt sätt. Du kan motivera, engagera och skapa dialog och delaktighet och tror på tillitsbaserad styrning.
Du behöver ha god datorvana och kan hantera administrativa system kopplade till arbetet. Du uttrycker dig tydligt och välformulerat i både tal och skrift på svenska.
Vi ser det som meriterande i båda uppdragen om du har relevant chefs- eller ledarutbildning och om du har erfarenhet av ledarskap i en organisation i utveckling.
Om arbetsplatsen
Du ingår i ledningsgruppen för enheten tillsammans med enhetschef, assistent, sekreterare, pedagogisk samordnare samt chefskollegor med lång erfarenhet och bred kompetens. Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med fokus på medarbetarnas, verksamhetens och inte minst Malmöbornas bästa.
I funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/Jobb.html
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2 (1 till barnboende och 1 till korttidsboende).
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas tillsammans med giltig fotolegitimation.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om specifika jobb besvaras av kontaktpersonen som anges i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261436". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Enhetschef
Mina Sandberg mina.sandberg@malmo.se +46768706432 Jobbnummer
9971110