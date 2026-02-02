Barnbibliotekarie, vikariat
2026-02-02
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla barn- och ungdomsverksamheten på Upplands-Bro bibliotek!
Upplands-Bro bibliotek omfattar två bibliotek: Kungsängens bibliotek som delar yta med Konsthallen och Stora scenen i Kulturhuset och Bro bibliotek som delar yta med Simhallen, Tryggghetscenter, Kundcenter och Kulturskolan i Brohuset.
Arbetsbeskrivning
Du kommer att ingå i barn- och ungdomsavdelningen som består av fyra personer. Du kommer att ansvara för bibliotekets projekt "Bokstart" som riktar sig till de minsta barnen och deras föräldrar. Projektet bedrivs tillsammans med BVC, öppna förskolan och förskolan. I tjänsten ingår förekommande arbetsuppgifter på folkbibliotek som urval och inköp av media, informationstjänst och ansvar för program. Du har stora möjligheter att påverka och utforma din tjänst.
Vi söker dig som:
- Har utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Är van och trivs med att jobba i projekt
- Har kunskaper i andra språk än svenska: Upplands-Bro bibliotek är ett finskt förvaltningsområde och kunskaper i finska språket är särskilt meriterande.
- Meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta läsfrämjande och språkutvecklande med barn.
Som person är du självgående, nyfiken och lyhörd. Du har god pedagogisk förmåga och kan prata inför människor, både barn och vuxna, vid exempelvis bokprat och programverksamhet. Du är omvärldsorienterad och intresserad av barns och ungas kulturyttringar, har goda kunskaper om barnlitteratur och särskilt intresse för de senaste trenderna inom litteratur, sociala medier och digitala plattformar.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Tjänsten är på 75%, där 25% består av projektarbete. Tjänsten är en projektanställning med möjligheter till förlängning. Tillträde: 2026-03-15 eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast den 22 februari, 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter ett socialt hållbart samhälle där alla ges möjlighet till arbete och där förebyggande åtgärder för psykisk ohälsa har en central roll. Vi arbetar tillsammans för att minska utanförskap och främja integration och inkludering i samhället. Kultur, idrott och rekreation är viktiga komponenter för att skapa trygghet, gemenskap och välbefinnande för invånarna i vår kommun.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/31". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro kommun
(org.nr 212000-0100) Arbetsplats
Kultur- och fritidskontoret, Bibliotek Kontakt
Olof Språng 08-58169000 Jobbnummer
9718872