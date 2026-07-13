Barista till The Bagel på Södermalm
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2026-07-13
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Hej!
Nu söker vi på The Bagel en barista på heltid.
The Bagel är ett mysigt café och lunchrestaurang på Västgötagatan 23 på Södermalm, med utsikt över Rosenlundsparken. I över 10 år har vi serverat bagels, sallader och kaffe av hög kvalitet. Vi erbjuder även catering och hyr ut vår lokal för event.
Vi söker dig som är trygg i baristarollen, gillar högt tempo och vill bli en del av vårt team. Du är social, noggrann, tar egna initiativ och trivs med att ge våra gäster ett varmt bemötande.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
• Baristaarbete och kaffehantering
• Förbereda och servera bagels, sallader och bakverk
• Kassaarbete och kundservice
• Servering
• Städning och dagliga rutiner i caféetKvalifikationer
• Du ska ha erfarenhet som barista och kunna hantera espressomaskin
• Du ska kunna arbeta heltid på plats i caféet
• Svenska och engelska i tal
Erfarenhet från café, restaurang eller service är meriterande. Kassavana är också meriterande.
Vi erbjuder en heltidstjänst i en social och familjär miljö på Södermalm, med personalrabatt och varierade arbetsdagar.
Skicka ditt CV och en kort beskrivning av dig själv till jobba@thebagel.se
. Märk gärna ansökan med "Barista heltid".
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: jobba@thebagel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RS Gruppen Sthlm AB
(org.nr 559036-2785)
Västgötagatan 23 (visa karta
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118 57 STOCKHOLM Arbetsplats
The Bagel Jobbnummer
10001509