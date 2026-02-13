Barista, kafébiträde, konditoribiträde
Danuav AB / Servitörsjobb / Borlänge Visa alla servitörsjobb i Borlänge
2026-02-13
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Danuav AB i Borlänge
Nu söker vi en ung driftig och självgående tjej till vår kafé i Kupolen köpcentrum i Borlänge. Arbetet består i förbereda mackor, kaffedrinkar, fylla på varor, städa.
Omfattning: timlön ca 50% med möjlighet till heltid.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: ismail.dundar@waynescoffee.se Arbetsgivare Danuav AB
(org.nr 559148-4224)
Kupolen 303 (visa karta
)
781 70 BORLÄNGE Arbetsplats
Waynes Coffee Kontakt
Vd
Ismail Dundar ismaildundar7@gmail.com 0762758544, 0762758544 Jobbnummer
9742909