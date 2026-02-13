Barista, kafébiträde, konditoribiträde

Danuav AB / Servitörsjobb / Borlänge
2026-02-13


Nu söker vi en ung driftig och självgående tjej till vår kafé i Kupolen köpcentrum i Borlänge. Arbetet består i förbereda mackor, kaffedrinkar, fylla på varor, städa.
Omfattning: timlön ca 50% med möjlighet till heltid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: ismail.dundar@waynescoffee.se

Arbetsgivare
Danuav AB (org.nr 559148-4224)
Kupolen 303 (visa karta)
781 70  BORLÄNGE

Arbetsplats
Waynes Coffee

Kontakt
Vd
Ismail Dundar
ismaildundar7@gmail.com
0762758544, 0762758544

Jobbnummer
9742909

