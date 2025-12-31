Barista

Wasis AB / Servitörsjobb / Malmö
2025-12-31


Om jobbet
Ett franskt café med ett stort utbud av kaffe, god mat och romantik. Välkommen in i en avslappnad miljö för att uppleva och smaka på Frankrike. Hos oss kan du avnjuta ditt kaffe tillsammans med croissanter och vällagad mat à la minute.
Vi söker passionerade Baristor / Köksbiträden som levererar världens bästa kaffeupplevelse till världens bästa gäst!
Du blir en del av ett fantastiskt team där ni har kul samtidigt som ni skapar lönsamhet. Förutom hantering av kaffemaskin, och kvarn består arbetet av kassaarbete, beredning av smörgåsar, tillagning av mat i köket, diskplock samt andra vanligt förekommande arbetsuppgifter i café.
Vi vill att du har:
En utpräglad servicekänsla och förmåga att överträffa gästens förväntningar
Viljan att varje dag vilja göra våra gästers dagar bättre genom service och produktkvalitet
En vilja att samarbeta för att tillsammans uppnå våra mål
Ansvarskänsla och att ständigt jobba för att dina kollegor ska trivas, för att i slutändan ge våra gäster marknadens bästa upplevelse
Förmåga att arbeta i stundtals högt tempo
En vilja att ställa upp för varandra och ha ett ge och ta-mindset
En flexibel inställning till arbetstider
Du är tävlingsinriktad och drivs av försäljning.

Är du barista utbildad är meriterande ,
Har du en härlig attityd, massor av energi, älskar att interagera med gäster och dina kollegor så är detta jobbet för dig.
Övrig information

Publiceringsdatum
2025-12-31

Ersättning
Lönetyp: Fast och rörlig lön
Var ligger arbetsplatsen?
Hansa
Arbetsgivaren
Wasis AB

Kontaktuppgifter för detta jobb
Yasmina Sobaihi
guemraoui8161@hotmail.com
0727644917

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
E-post: Guemraoui8161@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Wasis AB (org.nr 559241-3610)
Von Lingens Väg 62 Lgh 1201 (visa karta)
213 71  MALMÖ

Jobbnummer
9666649

