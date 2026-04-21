Bärgare
Baltens Åkeri AB / Fordonsförarjobb / Göteborg Visa alla fordonsförarjobb i Göteborg
2026-04-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Publiceringsdatum2026-04-21Om företaget
Baltens Åkeri AB är ett bärgningsföretag beläget i Storgöteborg, vår station ligger på Hisingen och här jobbar vi både tjejer och killar ihop.
Företaget har funnits sedan 1986 och innehar idag både bärgningsbilar och diverse schaktekipage som rullar i hela landet. Om tjänsten
Jobbet går i stort ut på att hjälpa strandsatta trafikanter med diverse problem som tex starthjälp, låsöppning, däckskifte, bärgning av bilar, mc osv.
Vi kör på fast rullande schema, med jobb både dagtid, kvällar, nätter och helger.
Vi utgår från vår station, där varje bärgare har ett eget rum till sitt förfogande då vi under jourtid sover på vårt arbete.
Vi delar bil med en kollega från motsatta passet och hjälps åt att ta god hand om vår arbetsplats.
Om dig:
Du är glad, trevlig och hjälpsam, en teamplayer som även är bra på att jobba enskilt. Inte rädd för att ta i och få skit under naglarna, men värnar om renlighet - både din egen och fordonets. Du är försiktig med andras saker och förstår värdet av andras egendom. Kvalifikationer
C-kort och YKB
God svenska i tal och skrift
Grundläggande engelska (då vi även har mycket turister från hela världen som kunder)
Serviceintriktad, ansvarsfull och stresstålig
Meriterande:
E-kort
APV
Tidigare erfarenhet av yrket, lätt som tungt
Fordonsintresse, då lättare reparationer förekommer på plats
Ansökan och CV skickas till mailto:renee@baltens.se
Vid frågor, kontakta Renèe på renee@baltens.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: renee@baltens.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Baltens Åkeri AB
(org.nr 559039-4705)
Exportgatan 81
)
422 46 HISINGS BACKA
För detta jobb krävs körkort.
9868072