Bärförsäljare Emmaboda

2026-01-01
Företaget bedriver bärförsäljning från egna odlingar.
Arbetet innebär att du säljer och bjuder på bär vid torget i Emmaboda.
Har ansvarskänsla och är pålitlig.
Är noggrann och anträffbar, visar energi och engagemang.
Din viktigaste uppgift blir mötet med kunden och att ge service av högsta klass.
För oss innebär detta ett glatt humör och ett trevligt bemötande.
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav.
Du arbetar självständigt och kommer få kassavana.
Övriga arbetsuppgifter är t.ex städa runt försäljningsplats och räkna dagskassa.
Säsongen varar under juni - augusti 2026 beroende på väder.
Schemat har du till stor del möjlighet att lägga själv.
Bor du i kommunen är det en fördel.
Ansökning endast via mejl, märk din ansökan med ''Emmaboda''.
Ansökning endast via mejl, märk din ansökan med ''Emmaboda''.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: emil@barteamet.se
Detta är ett deltidsjobb.
Svenska bärteamet AB (org.nr 559057-8760)
Emmaboda
9666883