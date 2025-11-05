Barback / Diskare.

The Soap Bar HB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-11-05


The Soap Bar - Nybrogatan 1, Stockholm
Söker: Barbacks & Diskare
Vi växer och söker dig som vill bli en del av vårt team på The Soap Bar. Erfarenhet är meriterande men inget krav - vi lär upp dig på plats.
Vi erbjuder
Schysst tempo och härlig stämning i baren
Introduktion och upplärning av erfarna kollegor
Ett tight team där alla hjälper varandra

Vi söker dig som:
Talar minst engelska (svenska är inget krav)
Är redo att hugga i där det behövs

Intresserad?
Kom förbi The Soap Bar på Nybrogatan 1 och presentera dig, eller hör av dig till oss med en kort presentation.
The Soap Bar - Nybrogatan 1, Stockholm
Hiring: Barbacks & Dishwashers
We're growing and looking for new team members to join The Soap Bar. Experience is a plus, but not required-we'll train you on site.
What we offer
A lively bar environment with great team spirit
Proper onboarding and training
A supportive crew where everyone helps out

What we're looking for:
Speaks at least English (Swedish not required)
Ready to jump in wherever needed

Interested?
Drop by The Soap Bar at Nybrogatan 1 to introduce yourself, or get in touch with a short introduction.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
E-post: oscar@soapbar.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
The Soap Bar HB
Nybrogatan 1 (visa karta)
114 34  STOCKHOLM

Kontakt
Driftchef
Oskar Tornell
info@soapbar.se
0761706866

Jobbnummer
9590767

