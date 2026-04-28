Bar och serveringspersonal för Strand Rederi
2026-04-28
Sommarpersonal sökes
Vi är ett mindre rederi i Stockholm med tre båtar som bedriver charter- och sightseeingverksamhet. Under sommarsäsongen arrangerar vi allt från sightseeing och mingel till bröllop, fester och företagsevent. Vi utgår från Gamla stan och Strandvägen, med centrala och lättillgängliga avgångslägen.
Inför sommaren söker vi nu bartenders och serveringspersonal till vår verksamhet ombord.
Tjänsten
Anställningen är timbaserad efter behov. Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda till morgon, dag, kväll samt sena nätter beroende på bokningar och verksamhet.
Som bartender eller serveringspersonal ombord arbetar du med:
Drinkberedning och barservice (för bartenderroller)
Servering av mat och dryck
Gästbemötande och service i hög tempo
Samarbete med kollegor för att skapa en smidig och trevlig upplevelse för våra gäster
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av bar- eller serveringsarbete
Är serviceinriktad och ansvarstagande
Trivs med att arbeta i team
Är flexibel och kan arbeta varierande tider
Har ett positivt bemötande och gillar att arbeta med människor
Välkommen att skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Ansökan skickas via epost till david@strandrederi.com
Vi kommer att rekrytera löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: david@strandrederi.com Arbetsgivare Strand Rederi AB
(org.nr 559134-9120)
Västerlånggatan 75 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Kontakt
Charter och Eventkoordinator
David Johansson david@strandrederi.com Jobbnummer
