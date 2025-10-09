Bålsta simklubb söker engagerad tränare
Bålsta Simklubb / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Håbo Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Håbo
2025-10-09
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bålsta Simklubb i Håbo
Bålsta Simklubb söker en engagerad simtränare
Bålsta Simklubb är en aktiv förening med cirka 500 medlemmar, där majoriteten är barn och ungdomar. Vår verksamhet sträcker sig från minisim och simskola till simträning med tävlingsinriktning och vuxensim.
Tränare inom simning kanske studerar du och söker du ett extra arbete,
Du bör ha en bakgrund inom simidrott, antingen som ledare, tränare eller aktiv simmare, och en stark vilja att bidra till både simutveckling och föreningens fortsatta framgång.
Om rollen
Tjänsten är en kombinerad roll där du arbetar både inom simskole- och tävlingsverksamheten. Din roll och arbetsuppgifter utformas i samråd med dig, baserat på din kompetens, erfarenhet och verksamhetens behov.
Vi söker dig som är driven, pedagogisk och engagerad i att utveckla simidrottare på olika nivåer. Du ser möjligheter i att inspirera barn och ungdomar att fortsätta sin simkarriär från simskola till tävlingsverksamhet.
Personlighet är väger tyngre än erfarenheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Planering och genomförande av simträning och simundervisning.
Stimulera intresset för simning och säkerställa en naturlig övergång från simskola till tävlingsverksamhet.
Nära samarbete med övriga tränare och verksamhetsansvarig.
Vi söker dig som
Bakgrund som ledare inom någon idrottsverksamhet eller pedagogiskt yrke.
Du har viljan att lära dig inom simutveckling och brinner för att utveckla simmare på olika nivåer.
Är strukturerad, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
Har grundläggande digitala färdigheter - erfarenhet av Teams, SportAdmin.
Kan kommunicera tydligt på svenska i både tal och skrift. B-körkort är meriterande men inte ett krav.
Anställningsvillkor
Tjänstegrad: Upp till 50% (kan anpassas efter erfarenhet och bakgrund).
Anställningsform: Tillsvidareanställning på timmar förlagt till kvällar & helger med 6 månaders provanställning.
Lön: Timlön enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Arbetsgivaralliansen. Publiceringsdatum2025-10-09Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-01 till simskola@balstasim.se
Bifoga CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens slut.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om anställningenErsättning
Lönetyp: Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: kansli@balstasim.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bålsta Simklubb
, http://www.balstasim.se
746 25 BÅLSTA Kontakt
Verksamhetsansvarig
Helena Granath simskola@balstasim.se 0705650277 Jobbnummer
9548749