Bagare- specialisering inom baklava
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2026-08-06
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Vi på Göteborg baklava är ett team med fokus på kvalitet med huvudfokus att våra kunder alltid ska känna god service.
Arbetsbeskrivning
Göteborg baklava bakar och levererar egen tillverkning av baklava av olika slag, allt bakat med äkta råvaror. I vårt bageri bakas flera sorter av baklava med olika smaker. Utöver den dagliga tillverkningen av baklava, anpassas bageriet även utifrån speciella högtider eller stunder, såsom till bröllop, födelsedagsfirande eller studenten. Arbetet inom bageri med fokus på baklava tillverkning innebär hög arbetets tempo. Dagligen utmanas vi med att baka i stora volymer med färska råvaror.
Nu söker vi en bagare med specialisering inom baklava till vårt bageri på Hisingen. Tjänsten är en dagistids tjänst med en tillsvidareanställning på heltid.
Vem är du?
• Lösningsfokuserad bagare
• Hög service-kvalitetsnivå
• Erfarenhet av att arbetet inom bageri/konditori
• Stresstålig och initiativtagare
• Driven och kreativ
Meriterande
• Minst 3 års arbetserfarenhet som bagare
• Arbetat med att tillverka baklava av olika slag.
• Tjänsten är på heltid (måndag-fredag)
• Individuell lönesättning: Lön enligt överenskommelse.
• Låter detta som något för dig? Vill du bli en del utav vårt arbetslag?
Välkommen med din ansökan via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: goteborgs.baklava.ab@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Baklava AB
(org.nr 559256-0915)
Hildedalsgatan 146 B (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Jobbnummer
10024373