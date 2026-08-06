Personlig assistent natt och extra
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-08-06
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hej!
Jag söker nu nya medarbetare till min fantastiska arbetsgrupp!
Om mig
Jag är en 23-årig tjej som bor i egen lägenhet i Årstadal. Jag sitter i rullstol och har flera funktionsnedsättningar, vilket innebär att jag behöver assistans i alla mina grundläggande behov. Jag använder alternativ kommunikation som jag utvecklar kontinuerligt, och jag söker dig som vill arbeta tillsammans med mig i min vardag.
Jag lever ett aktivt liv med arbete på vardagar och fritidsintressen som shopping, musik, fika, ridning och att umgås med vänner. För att kunna göra allt detta behöver jag en trygg och engagerad assistent vid min sida.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Vi söker just nu flera olika
Den ena tjänsten omfattar vaken natt varje torsdag klockan 21.00-08.45.
Den andra tjänsten omfattar ca sex fasta arbetspass i månaden, varannan vecka – måndagar och onsdagar kl. 15.00–21.15 samt varannan fredag kväll 15.30-22.00.
Det finns även möjlighet att arbeta extra vid behov.
Som personlig assistent kommer du att ge stöd i alla delar av vardagen, vilket innebär hjälp med samtliga grundläggande och personliga behov. Ditt arbete handlar om att skapa trygghet, självständighet och livskvalitet, där kvinnans önskemål och behov alltid står i fokus.Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad och stöd i vardagliga aktiviteter
Stöd i kommunikation
Förflyttningar och eventuella lyft
Assistans i hemmet samt på min arbetsplats i Västertorp
Fritidsaktiviteter och sociala sammanhang
Vem söker jag?
Jag söker en kvinnlig personlig assistent som:
är positiv, påhittig och trygg
har humor och energi
är ansvarsfull, flexibel och engagerad
har god grundfysik då lyft förekommer
inte är allergisk mot pälsdjur (hundar och hästar finns i min närhet)
Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande men inte ett krav. Personkemin och att vi trivs tillsammans är det allra viktigaste.Kvalifikationer
Kvinnlig sökande (på grund av brukarens behov)
Svenska i tal och skrift
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men ej krav
Anställningsvillkor
Omfattning: Timanställning, varannan vecka fasta tider samt extra vid behov (dag, kväll, natt och helg)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: Årstadal och Västertorp, Stockholm
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
117 59 STOCKHOLM Arbetsplats
Årstadal och Västertorp Jobbnummer
10024356