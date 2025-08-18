Bagare till Lund
Vill du baka med hjärta, händer och råvaror av högsta kvalitet?
Vi öppnar 2026 i april i centrala Lund. Vi är en del av Segers Mat, som sedan sex år driver restaurang, konditori och catering i Kabbarp utanför Staffanstorp. Nu tar vi nästa steg - ett bageri i stadsmiljö där hantverket är i centrum.
Rollen
Som bagare hos oss blir du en del av kärnan i vår nya satsning. Du arbetar nära platsansvarig konditor och kollegor i restaurangen som i caféet. Dina uppgifter omfattar:
Bakning av surdegsbröd, frallor och klassiska bröd med moderna inslag
Utveckling av sortimentet i samspel med restaurang och konditori
Förberedelser och produktion för både butik, servering och catering
Arbete med ekologiska och lokala råvaror i den mån det är möjligt och ekonomiskt hållbart
Bidra till att skapa en bagerimiljö där kvalitet och stolthet genomsyrar allt vi gör tillsammans
Vi söker dig som
Har utbildning och erfarenhet som bagare, gärna med fokus på surdeg och hantverksbröd och arbetar prestigelöst och besitter viss erfarenhet även inom konditori
Älskar att arbeta med råvaror och detaljer, och har känsla för både tradition och nytänkande
Är noggrann, uthållig och van vid tidiga morgonpass
Trivs i team men kan också arbeta självständigt
Vill vara med och bygga upp ett bageri från grunden
Vi erbjuder
En chans att bli del av en unik satsning i Lund
Nära samarbete mellan restaurang och konditori
Möjlighet att påverka sortimentet och sätta din prägel på brödet som det kommer pratas om i staden framöver
Praktiskt
Tjänsten är heltid, med varierande arbetstider (inkl. tidig morgon).
Tillträde sker ca 1 månad innan öppning, ca 15/3-2026
Placering: Lund
Lön: Individuell lönesättning
Förmåner: Friskvårdsbidrag & 3-månaders schema
Är du vår nästa bagare?
Skicka CV och personligt brev till jobb@segersmat.se
senast 30/9
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: info@segersmat.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Segers Mat AB
