Bagare sökes till Ångbagarn i Trelleborg
Bageri Gruppen Sverige AB / Bagarjobb / Trelleborg Visa alla bagarjobb i Trelleborg
2026-06-25
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Vill du vara en del av ett företag med stolta bageritraditioner och framtidstro? Vi söker nu en bagare till vårt team. Vi är en bagerikoncern med fyra bagerier och cirka 70 medarbetare. Tillsammans bakar vi bröd av hög kvalitet och levererar till kunder över hela Sverige.Publiceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Som bagare hos oss kommer du att arbeta i vårt industribageri där du är en viktig del av produktionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
Trågning
Beredning av degar
Övervakning av processer i produktionen
Kvalitetssäkring av råvaror och färdiga degar
Städning och ordning enligt våra rutiner
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (40 timmar per vecka). Arbetstiderna varierar och kan vara förlagda till olika tider beroende på produktionens behov.
Lön enligt kollektivavtal.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete inom bageri
Har arbetat med degberedning eller liknande arbetsuppgifter
Gärna har erfarenhet från industribageri, men det är inget krav
Behärskar svenska i tal och skrift
Arbetet innebär hantering av råvaror och degar och kan stundtals vara fysiskt krävande. Därför är det viktigt att du är beredd på tungt kroppsligt arbete.
Som person är du
Noggrann
Stresstålig
Plikttrogen
Ansvarstagande
En lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett stabilt företag med lång erfarenhet inom bageribranschen. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, samarbete och arbetsglädje står i fokus.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan via e-post till adrian@bagerigruppen.se
Bifoga ditt CV och berätta gärna kort om dig själv och varför du är intresserad av tjänsten.
Vi ser gärna att tjänsten tillsätts snarast möjligt och arbetar därför med löpande urval. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Adrian via mejl: adrian@bagerigruppen.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: adrian@bagerigruppen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bageri Gruppen Sverige AB
(org.nr 559356-4239)
Verkstadsgatan 12 /ångbagaren I Syd AB (visa karta
)
231 66 TRELLEBORG Kontakt
Adrian Nilsson Gren adrian@bagerigruppen.se Jobbnummer
9979427