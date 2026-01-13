Bagare/Konditor
Vi söker dig som har praktisk utbildning inom bageri/konditori eller motsvarande tidigare erfarenhet för arbete hos någon av alla våra kunder i Stockholm.
Bland dina arbetsuppgifter ingår råvaruhantering, produktion- och färdigvarukontroll samt vanligt förekommande bageriuppgifter och städning.
Tjänsten kräver en viss flexibilitet där du bör kunna hoppa in med kort varsel.
Anställningen är deltidstjänst med möjlighet till heltidsanställning där vi söker dig som har möjlighet att jobba mån-fre samt varannan helg.
Tjänsten innefattar hela Stockholms län.
MRC är ett bemanningsföretag inom livsmedelsbranschen som startade i Stockholm januari 2000. Vi arbetar inom samtliga områden i dagligvaruhandeln. Vi är kända för att arbeta snabbt och noggrant, vi anpassar oss efter kundens behov och är flexibla.
Vår ambition är att bli de mest attraktiva bemanningsföretag på marknaden och vi är ett auktoriserat bemanningsföretag via Almega samt verksamma under Handels kollektivavtal. Så ansöker du
