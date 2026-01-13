Bagare/Konditor

MRC Bemanning AB / Bagarjobb / Stockholm
2026-01-13


Vi söker dig som har praktisk utbildning inom bageri/konditori eller motsvarande tidigare erfarenhet för arbete hos någon av alla våra kunder i Stockholm.
Bland dina arbetsuppgifter ingår råvaruhantering, produktion- och färdigvarukontroll samt vanligt förekommande bageriuppgifter och städning.
Tjänsten kräver en viss flexibilitet där du bör kunna hoppa in med kort varsel.
Anställningen är deltidstjänst med möjlighet till heltidsanställning där vi söker dig som har möjlighet att jobba mån-fre samt varannan helg.
Tjänsten innefattar hela Stockholms län.

MRC är ett bemanningsföretag inom livsmedelsbranschen som startade i Stockholm januari 2000. Vi arbetar inom samtliga områden i dagligvaruhandeln. Vi är kända för att arbeta snabbt och noggrant, vi anpassar oss efter kundens behov och är flexibla.
Vår ambition är att bli de mest attraktiva bemanningsföretag på marknaden och vi är ett auktoriserat bemanningsföretag via Almega samt verksamma under Handels kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-1381242-1786254".

Arbetsgivare
MRC Bemanning AB (org.nr 559376-2742), https://jobb.mrcbemanning.se
Vasagatan 12 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Jobbnummer
9681152

