Bagare/bageribiträde
Sollidens slott AB / Bagarjobb / Borgholm Visa alla bagarjobb i Borgholm
2026-01-11
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollidens slott AB i Borgholm
Sollidens Slott är Kungafamiljens sommarparadis på Öland. Sollidens slottspark som är unik i sitt slag besöks årligen av ca 70 000 besökare.
Utöver parken arbetar vi även med utställningar, guidningar och evenemang. I Slottsboden erbjuder vi kunderna ett unikt sortiment av presentartiklar.
Vår restaurang Kaffetorpet serverar varm vällagad mat, matiga smörgåsar och sallader. Vi tar vara på skörden från Sollidens trädgårdsodling och arbetar ständigt med att förbättra vårt utbud. Kaffetorpet erbjuder även ett klassiskt kafésortiment som bakas i vårt eget bageri.
Nu söker vi bagare/bageribiträde till säsongen 2026.
I vårt bageri bakar vi matbröd, vetebröd, kakor, bärpajer och tårtor.
Vi söker dig som:
• Har en passion för bakning.
• Är kreativ och noggrann.
• Är stresstålig och har lätt för att samarbeta.
• Har tidigare erfarenhet från bageri.
Tjänsten är en säsongsanställning, maj - september.
Ansökan med CV, personligt brev och referenser skickas till:ansokan@sollidensslott.se
.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: ansokan@sollidensslott.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "bagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollidens Slott AB
(org.nr 556624-4736)
Solliden (visa karta
)
387 92 BORGHOLM Kontakt
Verksamhetschef, Sollidens slott AB
Carolina Thaysen carolina.thaysen@sollidensslott.se 0706098148 Jobbnummer
9677320