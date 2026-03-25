Bagare
2026-03-25
Vi söker en bagare till vår verksamhet i Karlstad där fokus ligger på smak, kvalitet och upplevelse.
Om tjänsten
Arbetet innebär att planera, producera och utveckla vårt sortiment av bakverk. Rollen kombinerar självständigt ansvar med samarbete i team. Du bidrar aktivt till att hålla hög och jämn kvalitet i produktionen.
Tjänsten är av varierande omfatning, men kan utvecklas till mer för rätt person. Anställningsformen kan anpassas - heltid, deltid eller extra vid behov. Även pensionärer som vill arbeta extra är varmt välkomna att söka.
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet från bageri eller relevant utbildning
• Intresse för produktutveckling och kreativt skapande
• Förmåga att arbeta strukturerat och effektivt
• Noggrannhet och ansvarstagande i produktionen
• Flexibilitet gällande arbetstider
Meriterande kompetenser:
• Erfarenhet av surdegsbakning
• Vana vid kundkontakt
• Erfarenhet av kassahantering
Ansökan
Vi genomför intervjuer löpande då annonstiden är kort. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
E-post: ortensborg@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bagare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örtensborg Slott AB
(org.nr 559395-5205)
Ölmegatan 5 (visa karta
)
652 30 KARLSTAD Arbetsplats
Örtensborg Bageri filial Kvarnberget Kontakt
Sylvia Sönsterud-Möller ortensborg@gmail.com 0738073331 Jobbnummer
9819152