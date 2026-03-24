Bagare

AB Kottlasjöns Vattenverk / Bagarjobb / Lidingö
2026-03-24


Bagare till stenugnsbageri - Heltid/Deltid

Vi är ett bageri där vi bakar allt från grunden. Hos oss arbetar du med bland annat surdegar, kavlade degar, söta degar och en del kondis.
Vi bakar dagligen till vårt café och vår butik, med fokus på bra råvaror och god kvalitet.

Om jobbet

Arbetet är varierande och innefattar flera delar av bageriet. Du kommer att arbeta i ett mindre team och vara med i den dagliga produktionen.

Vi söker dig som:
* Har intresse för bageri och bakning
* Är noggrann och ansvarstagande
* Trivs med fysiskt arbete och tidiga morgnar
* Kan arbeta i ett team och gillar att samarbeta

Erfarenhet eller utbildning inom bageri är ett krav.

Praktisk information
* Tjänst: Heltid och/eller deltid
* Arbetstider: Varierande, inklusive helg
* Start: Enligt överenskommelse
* Lön: Enligt avtal

Det går att ta sig till arbetsplatsen med kollektivtrafik buss eller tåg (lidingöbanan).
Då vi ligger längre ut på Lidingö så det väldigt enkelt att ta sig till oss med egen bil, parkering finns bredvid byggnaden.

Så ansöker du
Skicka din ansökan och CV till: info@vattenverket.se

Vi ser fram emot din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivare
AB Kottlasjöns Vattenverk (org.nr 559116-1582)
Insjöhagsvägen 14 (visa karta)
181 65  LIDINGÖ

