2026-03-11


Deg, drömmar och glada dagar - vill du baka med oss?

Vi söker en engagerad och erfaren bagare som vill vara med och utveckla vårt bageri. Hos oss möts du av ett härligt gäng där kvalitet, omtanke och arbetsglädje är självklara ingredienser i vardagen.

2026-03-11

Om tjänsten
Som bagare hos oss kommer du att arbeta med:

Avbakning

Uppslagning och hantering av surdeg/kaffebröd

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:

Minst två års erfarenhet som bagare

Erfarenhet av surdeg, avbakning och arbete med kaffebröd

Gärna erfarenhet från butiksbageri

God förståelse för hygienrutiner och livsmedelshantering

Förmåga att arbeta i ett högt tempo med fokus på kvalitet

Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Om dig

Vi söker dig som trivs i en miljö där tempot är högt men stämningen god. Du har en genuin passion för bakhantverket och tycker om att skapa produkter som både ser bra ut och smakar fantastiskt.

Du är:

Positiv, ansvarstagande och engagerad

Någon som gärna bidrar till arbetsglädje och teamkänsla

Lösningsorienterad och trygg i att ta egna initiativ

Noggrann, kvalitetsmedveten och stolt över ditt arbete

En person som gillar att göra det lilla extra - både för kunder och kollegor

Hos oss får du en trivsam arbetsplats med god arbetsmiljö och en varm, lättsam stämning. Vi skrattar mycket och arbetar tillsammans för att göra varje dag både produktiv och rolig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Arbetstiden är från klockan: 05:00 och innefattar arbete var tredje helg.
Startdatum: Omgående.

Intervjuer kommer ske löpande så skicka in din ansökan redan idag !

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kajsas Livs i Sickla AB (org.nr 556677-7040)

Arbetsplats
ICA Kvantum Sickla

Jobbnummer
9791810

