Bagare
2026-03-11
Deg, drömmar och glada dagar - vill du baka med oss?
Vi söker en engagerad och erfaren bagare som vill vara med och utveckla vårt bageri. Hos oss möts du av ett härligt gäng där kvalitet, omtanke och arbetsglädje är självklara ingredienser i vardagen.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Som bagare hos oss kommer du att arbeta med:
Avbakning
Uppslagning och hantering av surdeg/kaffebrödKvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Minst två års erfarenhet som bagare
Erfarenhet av surdeg, avbakning och arbete med kaffebröd
Gärna erfarenhet från butiksbageri
God förståelse för hygienrutiner och livsmedelshantering
Förmåga att arbeta i ett högt tempo med fokus på kvalitet
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Om dig
Vi söker dig som trivs i en miljö där tempot är högt men stämningen god. Du har en genuin passion för bakhantverket och tycker om att skapa produkter som både ser bra ut och smakar fantastiskt.
Du är:
Positiv, ansvarstagande och engagerad
Någon som gärna bidrar till arbetsglädje och teamkänsla
Lösningsorienterad och trygg i att ta egna initiativ
Noggrann, kvalitetsmedveten och stolt över ditt arbete
En person som gillar att göra det lilla extra - både för kunder och kollegor
Hos oss får du en trivsam arbetsplats med god arbetsmiljö och en varm, lättsam stämning. Vi skrattar mycket och arbetar tillsammans för att göra varje dag både produktiv och rolig.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.
Arbetstiden är från klockan: 05:00 och innefattar arbete var tredje helg.
Startdatum: Omgående.
Intervjuer kommer ske löpande så skicka in din ansökan redan idag ! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kajsas Livs i Sickla AB
(org.nr 556677-7040) Arbetsplats
ICA Kvantum Sickla Jobbnummer
9791810