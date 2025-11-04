Bagare
2025-11-04
Bagare/Konditor till Jord Malmö
Drömmer du om att öppna ditt eget bageri?
Nu har du chansen att vara med från början och bygga upp något helt nytt tillsammans med oss på Jord Café & Brunch i Malmö.
Vi söker en erfaren bagare/konditor som vill vara med och utveckla vårt nya bageri. Du kommer få friheten att ta fram dina egna recept, sätta vårt sortiment av bröd och bakverk samt forma konceptet tillsammans med oss.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som bagare/konditor
Behärskar surdegsbröd, sötbröd och klassiska konditoribakverk
Är kreativ och vill ta fram egna recept
Är driven, självgående och vill vara en del av en spännande resa
Vi erbjuder:
Möjligheten att bygga upp ett bageri från grunden
Kreativt utrymme där dina idéer och recept får ta plats
En arbetsplats mitt i hjärtat av Malmö där vi vill sätta staden på kartan för riktigt bra bröd och bakverk
Ett engagerat team som brinner för kvalitet och hållbarhet
Låter det som din drömtjänst?
Skicka din ansökan till: jord.rekrytering@gmail.com
Ämne i mejlet: BAGARE
Vi ser fram emot att höra från dig och kanske få skapa framtidens bageri tillsammans!
Läs mer om oss: www.jordmalmo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04
ansök via mail
E-post: jord.rekrytering@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BAGARE". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veganskt och fika i Skåne AB
(org.nr 559261-2757) Arbetsplats
Jord Café Jobbnummer
9588963