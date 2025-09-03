Bagare - Stockholm
2025-09-03
Hos vår kund står brödet och Sveriges bästa gäster i fokus. Detta fokus har lett till att det går bra för oss, vilket gör att vi nu behöver bli fler bagare. Verksamheterna är belägna i centrala Stockholm, och är idag både prisbelönta och omtyckta. Vi har ett stort kvalitetsfokus och roligt på vägen mot vårt mål, och söker nu medarbetare som delar vårt tänk. Vi söker nu dig som vill vara med att utveckla vår verksamhet ytterligare. Då vi hela tiden vill både utveckla och förfina vårt erbjudande är det viktigt att du är engagerad, och att du tillsammans med oss vill driva verksamheten framåt ytterligare.
Vi söker dig som är utbildad Bagare och antingen har du flerårig erfarenhet, eller så kommer du direkt från skolan, det viktiga är att du brinner för yrket och uppskattar det kreativa skapandet. Om du har erfarenhet från ett hantverksbageri ser vi det som meriterande.
Det är viktigt att du tycker om att jobba i team, är positiv och social. Du ska även tycka om att engagera och inspirera dina kollegor, för att därigenom aktivt medverka till att göra dig och dina kollegor samt vår verksamhet ännu bättre. Vi vill tillverka så mycket som möjligt från grunden, med de bästa råvarorna som marknaden har att erbjuda
Vi hoppas att du känner igen dig i det du precis har läst, om det är så, sök gärna någon av tjänsterna så snart som möjligt.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid. Provanställning tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi hanterar inga ansökningar via post eller e-post.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Alexander Lindgren, 072-740 79 98 på Future Management.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Alexander Lindgren alexander.lindgren@futuremanagement.se 0727407998
9489007