BAE Systems Bofors söker Global Trade Manager / Exportkontroll ansvarig
BAE Systems Bofors AB / Säljarjobb / Karlskoga Visa alla säljarjobb i Karlskoga
2026-06-23
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos BAE Systems Bofors AB i Karlskoga
, Örebro
, Linköping
eller i hela Sverige
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 850 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Vi söker dig som är en erfaren Global Trade Manager /Exportkontroll ansvarig
Har du ett stort intresse för global handel och regelefterlevnad? Vill du ha en viktig roll i att säkerställa effektiva och välgrundade beslut inom exportkontroll? Då kan detta vara rollen för dig!
Våra värderingar utgör grunden
Våra värderingar utgör grunden för allt vi gör. Hög kvalitet, professionalism, innovation och pålitlighet genomsyrar hela vår organisation. Vi, tillsammans med våra underleverantörer, strävar alltid efter teknisk excellens och att ifrågasätta gamla sanningar. I en orolig omvärld är försvarsindustrin viktigare än någonsin och vi på BAE Systems Bofors tar vårt ansvar på största allvar. Nu söker vi dig som vill hjälpa oss att fortsätta säkra försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över.
Ditt uppdrag
I rollen som Global Trade Officer hos BAE Systems Bofors får du ett brett och varierat uppdrag där du arbetar både operativt och strategiskt med exportkontroll- och handelsrelaterade frågor. Du blir en nyckelperson som stöttar verksamheten med kvalificerad rådgivning, driver ärenden mot relevanta myndigheter och säkerställer att företaget följer gällande lagar och regelverk inom området.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vara verksamhetens samlande expert inom exportkontroll och primär kontakt mot svensk och utländsk exportkontrollmyndighet
Klassificera hårdvara, mjukvara och information enligt relevant exportkontrollagstiftning
Handlägga exporttillstånd och ansökningar till svenska och utländska myndigheter
Analysera planerade affärer ur exportkontrollperspektiv och avgöra om de är förenliga med gällande lagar, regler och tillstånd
Följa upp och rapportera licenser och leveranser till berörda myndigheter
Implementera och vidareutveckla interna direktiv, processer och arbetssätt
Kartlägga och förbättra befintliga arbetssätt för att effektivisera exportkontrollarbetet
Utbilda och ge stöd till verksamheten i exportkontroll- och handelsrelaterade frågor
Följa och analysera utvecklingen inom internationella regelverk, särskilt inom EU och USA
En viktig del av rollen är att vara med och utveckla och effektivisera arbetssätten inom området. Du får arbeta i en händelsestyrd och dynamisk miljö, där du samarbetar nära med engagerade kollegor i hela BAE Systems Bofors.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av exportkontroll och som är van vid att tolka och tillämpa regelverket inom området
Du har en relevant akademisk examen inom teknik, juridik eller likvärdigt område
Har mycket goda kunskaper i tillämpliga lagar och regler inom exportkontroll
Strukturerad och noggrann, med hög integritet och starkt ansvarstagande
Trivs med att kombinera operativt arbete med övergripande förbättringsarbete och driver självständigt frågor framåt i nära samarbete med andra
Har god kommunikativ förmåga, arbetar gärna rådgivande och bygger förtroendefulla relationer internt och externt, exempelvis med myndigheter och samarbetspartners
Meriterande med erfarenhet av verksamhets- och processutveckling samt kännedom om BAE Systems Bofors produkter
Att arbeta hos oss
BAE Systems Bofors är en del av en stor global koncern, vilket skapar goda möjligheter till arbete i en internationell miljö. Dina kollegor finns inte bara i Sverige utan också i länder som USA och Storbritannien. Tillsammans är vi BAE Systems.
BAE Systems Bofors AB
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 850 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Information och ansökan
BAE Systems Bofors eftersträvar en jämnare könsfördelning och ser därför gärna kvinnliga sökande. Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Just nu är det semesterperiod och vi kommer kontakta dig när ansökningstiden har löpt ut. Eventuella frågor kan besvaras av oss efter vecka 32. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper i den här rekryteringen.
Placering: Karlskoga
Start: Enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Maria Kilstam, Chef Juridik & Kontrakt, 0586–733 064
Ulrica Berg Persson, Rekryterare, 0586–733 020Publiceringsdatum2026-06-23Facklig kontakt
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586–733 362
Ulf Johansson, Unionen, 0586–733 357
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare BAE Systems Bofors AB
(org.nr 556204-1904), https://baesystems.varbi.com/
Dammbroplan 4 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Jobbnummer
9975992