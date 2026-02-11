Badvärd till Friluftsbadet i Söderköping
2026-02-11
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Söderköpings Friluftsbad ligger centralt i stan, nära busstationen och andra idrottsanläggningar. Här finns en 50-metersbassäng, två mindre bassänger (en används för simskola) och en barnpool. På området finns också en lekpark med rutschkana, gungor och sandlåda, beachvolleybollplan, stora grönytor och kiosk.
Under sommaren jobbar sju badvärdar i två skift. Det finns även annan personal som sköter driften av badet. Tillsammans ser vi till att Friluftsbadet är en trygg och trevlig plats för både badgäster och besökare.
Som badvärd blir du en del av ett team och ett av Friluftsbadets ansikten utåt. Vi söker nu badvärdar till sommaren 2026 och letar efter dig som gillar att jobba med människor, är ansvarstagande och vill ha ett aktivt och socialt sommarjobb.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Att jobba som badvärd är mer än att bara hålla koll på badet. Du rör dig runt bassängerna, finns där för gästerna och hjälper till att skapa en trygg, rolig och välkomnande stämning på Friluftsbadet.
Som badvärd är du med och ser till att alla följer reglerna, håller området snyggt och känner sig säkra. Du möter många människor varje dag, så ett glatt bemötande och bra service är en viktig del av jobbet. Målet är att våra gäster ska trivas och vilja komma tillbaka!
Vid allmänhetens bad finns det alltid personal som ansvarar för badbevakningen. Arbetsuppgifterna, som badbevakning, entréarbete och skötsel av anläggningen, varieras och fördelas mellan personalen under arbetspassen.Kvalifikationer
Minimålder: 18 år.
Goda kunskaper i simning och stor vattenvana.
Meriterande men ej krav: kassavana.
Vi söker dig som är serviceinriktad, trivs med att möta människor och arbeta tillsammans med andra.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas innan anställning erbjuds.
All personal ska ha genomgått HLR samt praktiska livräddningsövningar och Första hjälpen L-ABC. Arbetsgivare anordnar varje år en säsongsintroduktion där tid avsätts för träning individuellt och i grupp av dessa färdigheter. Krav ställs därför på att du kan vara med under denna introduktion för att kunna erhålla anställning.
Anställning
Anställningsform: Särskild visstidsanställning
Omfattning: Timanställd på schema under juni-augusti 2026
Tillträde: 2026-06-09
Ansök senast: 2026-03-08
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Ersättning
Timlön enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings kommun
(org.nr 212000-0464), http://www.soderkoping.se/ Arbetsplats
Söderköpings Kommun
Fritidssamordnare
Melker Skoglund melker.skoglund@soderkoping.se 0121-187 43 Jobbnummer
9737801