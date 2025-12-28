Badrumsrivare

Bob Våtrumsrenovering AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2025-12-28


Vi söker rivare till badrum
BOB VÅTRUMSRENOVERING AB växer och vi söker nu en rivare till vårt team i Stockholm.
Arbetsuppgifterna består främst av att riva badrum inför våra våtrumsrenoveringar.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rivningsarbeten (gärna badrum).
Är noggrann och arbetar effektivt.
Har bra fysik och gillar praktiskt arbete.
Kan arbeta självständigt men även i team.

Vi erbjuder:
Heltidsanställning i ett stabilt företag som är specialiserat på badrum.
En trevlig arbetsmiljö och kollegor som stöttar varandra.

Känner du igen dig? Då vill vi gärna höra från dig! Skicka in din ansökan redan idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27
E-post: info@bobvatrumsrenovering.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bob Våtrumsrenovering AB (org.nr 556963-1905), http://www.bobpartner.se
104 25  STOCKHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9664084

