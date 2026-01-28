Badpersonal
2026-01-28
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Är du en person som får energi av att träffa många människor? Uppskattar du ett rörligt arbete där service och bemötande står i fokus? Gillar du vatten och kunna ges möjligheten att delvis arbeta utomhus under sommaren? Då tror vi att denna tjänst är det perfekta sommarjobbet för dig.
Tjänsten är placerad på två olika bad, det ena i Alvesta tätort i Virda bad & sportcenter som är en nyrenoverad sim- och sporthall. Det andra är Vislandabadet i Vislanda som har flera tempererade pooler för stora och små, omklädningsrum och kioskservering. Här finns stora grönytor att röra sig på och i anslutning till badet finns elljusspår och utegym.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Du är ansiktet utåt för hela vår verksamhet och levererar högsta service till våra besökare på anläggningen. Som badmästare är dina primära arbetsuppgifter receptionsarbete, städning och badbevakning. Tillsammans har vi i arbetsgruppen ett gemensamt ansvar för att servicen på vår anläggning håller en hög standard. Vi ser till att hela anläggningen är ren och fräsch och att alla våra besökare känner sig säkra när de vistas hos oss.
Du kommer att vara placerad både i Alvesta och i Vislanda och arbetet är förlagt till morgon, dag, kväll och helg.Kvalifikationer
Du som sökande ska utföra vattenlivräddningsprov med godkänt resultat samt genomgå en HLR-utbildning.
Du ska uppvisa godkänt utdrag från belastningsregistret - Barn i annan verksamhet. (Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten.
Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Som person är du flexibel, har en positiv människosyn, stort engagemang, ansvarskänsla och sätter individens behov i fokus. Du skall ha lätt för att skapa och upprätthålla goda relationer till arbetskamrater och besökare.
B-körkort krävs. Anställningsvillkor
Tjänsten är en timanställning under sommaren och perioden 15/6- 2026 (eller enligt överenskommelse) och varaktigheten till 15/8- 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
