Badmästare
2025-12-22
Ditt uppdrag
Vi söker en ansvarstagande och serviceinriktad badmästare.
Som badmästare blir du en central del av verksamheten och spelar en nyckelroll i att ge våra besökare en trygg och trivsam upplevelse. Vi ser gärna att du är en stabil person med god samarbetsförmåga, som kan kommunicera väl, säkerställa att ordningsföreskrifter följs och bidra till att upprätthålla en hög standard på service, underhåll och städning för att skapa en trevlig miljö i anläggningen.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Badbevakning
Simundervisning
Kundservice
Försäljning
Vattenrening
Lokalvård
Du ska kunna informera besökare om risker, arbeta förebyggande mot olyckor samt ge första hjälpen vid eventuella incidenter. Du ska även kunna hantera situationer som kräver livsuppehållande åtgärder. Rollen innebär arbete i högt tempo och med fysiskt krävande uppgifter, där du samtidigt behöver behålla lugnet och agera stabilt vid oväntade händelser.
Beskrivning av arbetsplatsen
Aquarena är en del av enheten Sport och fritid och vi finns på fritidsområdet Hällåsen i Söderhamn. Sport och fritidsenheten är en del av Söderhamns kommun, sektor Samhällsservice.
I sektor Samhällsservice samlas de verksamheter och kompetenser som tillsammans har störst påverkan på att aktivt verka för en hållbar samhällsutveckling, utgöra kommunens tekniska kompetens samt utveckla goda livsmiljöer. Intern service, medborgarservice samt operativ samhällsbyggnad är de verksamhetsområden som finns inom sektorn. Här arbetar drygt 800 medarbetare med exempelvis kostverksamhet, lokalvård, bemanning, bilpool, sport- och fritid, kundtjänst, myndighetsutövning, detaljplan och projektkontor.
Din kompetens
Vi söker dig som har badmästarutbildning på eftergymnasial nivå, alternativt gymnasial utbildning med inriktning mot fritid och bad samt simlärarutbildning och poollivräddarutbildning, eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet och utbildning för att instruera simskolor för barn och vuxna samt gruppträning i vatten är meriterande, liksom erfarenhet och utbildning i vattenrening och bassängskötsel.
God simkunnighet är ett grundkrav. Du ska kunna dyka ner på 3.8 m djup och du behöver kunna genomföra livräddningsprov motsvarande Guldbojen.
Om du blir kontaktad för en intervju måste du kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret för att få genomföra simprovet.
Då arbetet innebär vissa administrativa arbetsuppgifter krävs god svenska i tal och skrift samt god datorvana.
Vi ser gärna att du har B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
