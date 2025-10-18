Badmästare
2025-10-18
Osby kommun ligger i nordöstra Skåne, i hjärtat av Sydsverige med goda kommunikationer och naturnära boendemiljöer.
Söker du ett givande och intressant arbete med möjlighet att utvecklas i din roll? Då har vi jobbet du söker!
Som medarbetare är du en viktig del av dagens och framtidens utveckling. Vi finns där våra medborgare finns, vi påverkar och gör skillnad i människors vardag varje dag. Vi anser att vi har Sveriges viktigaste jobb!
I Osby kommun tar vi avstamp i en gemensam värdegrund i vår strävan mot att utföra vanliga jobb ovanligt bra.Publiceringsdatum2025-10-18Arbetsuppgifter
Vi söker en badmästare till våra anläggningar i Osby och Lönsboda.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat inkludera simundervisning för våra skolelever, att främja aktivitet och rörelseglädje genom att hålla i verksamhet som till exempel vattengympa. Ge service och stöd till besökare i alla åldrar, samt att badbevaka. I arbetsuppgifterna ingår även lokalvård av anläggningen, samt kassa/service till våra badgäster. Samt att säkerställa att våra badgäster känner sig trygga och välkomna. Vi söker dig som har ett pedagogiskt sätt, är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta. Som trivs att möta människor i alla åldrar, är ansvarstagande och lösningsfokuserad och som kan bidra till en positiv arbetsmiljö.
Du kommer vara en del av ett härligt arbetslag som hjälps åt med vardagsrutiner och utveckling av verksamheten. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår, ensamarbete förekommer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en simlärare- eller badmästarutbildning alt har erfarenhet av att arbeta som badvärd.
Det är meriterande om du har HLR-utbildning samt utbildning i poollivräddning.
Vid intervju kommer även ett arbetsprov göras bestående av badbevis med dykning och livräddning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi har valt rekryteringssätt och undanber oss därför, vänligt men bestämt, all kontakt med rekryteringsbolag.
Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Osby kommun rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Osby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Om du blir kallad till intervju ber vi dig ta med betygshandlingar. Vi tillämpar löpande urval.
Vid eventuell anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "129/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Osby kommun
(org.nr 212000-0902) Arbetsplats
Osby kommun, Kultur och fritid Kontakt
Kultur och fritidschef
Sara Eckerström sara.eckerstrom@osby.se 0709318478 Jobbnummer
