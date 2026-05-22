Bad- och friskvårdspersonal
2026-05-22
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Jobba där glädje gör skillnad!
Mullsjö Simhall & Hälsocenter är en nyrenoverad mötesplats för rörelse, hälsa och gemenskap. Här möts barn, ungdomar, vuxna och seniorer i en trivsam miljö med simhall, friskvård, café och olika aktiviteter.
Hos oss arbetar du i ett engagerat team där service, trygghet och glädje står i fokus. Vi erbjuder ett varierande arbete med möjligheter att utvecklas inom simskola, vattenträning, friskvård och service.
Vi söker dig som vill vara med och skapa en välkomnande och positiv upplevelse för våra besökare varje dag.
Vi erbjuder:
* Arbete i en nyrenoverad Simhall & Hälsocenter.
* Ett roligt och varierande och meningsfullt jobb.
* Möjlighet att utvecklas och utbildas inom verksamheten.
* Ett arbetslag där vi stöttar varandra och har kul tillsammans.
* Möjlighet att bidra till rörelseglädje och folkhälsa i Mullsjö Kommun.
* Vara med och utveckla framtidens mötesplats för hälsa, rörelse och gemenskap i kommunen.
* Medverka i folkhälsoarbete, aktiviteter och evenemang både i och utanför simhallen.
* För dig som vill utvecklas finns möjlighet att delta i regionala utvecklings- och utbildningsinsatser inom simhall och friskvård.
1 plats(er). Arbetsuppgifter
Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
* Simskola för barn och unga
* Crawlskola för barn och vuxna
* Vattengympa och andra gruppträningspass
* Reception och service till våra besökare
* Caféverksamhet
* Städning och daglig skötsel av anläggningen
* Skapa trygghet och trivsel för våra gäster
Arbetstiden är schemalagd och innefattar dag-, kvälls och var tredje helg.Kvalifikationer
För oss är personlig lämplighet viktig, och för att du ska trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
* Har god social förmåga och tycker om att arbeta med människor.
* Är serviceinriktad, ansvarstagande och flexibel.
* Trivs i ett arbete där tempot varierar.
* Har intresse för hälsa, träning eller vattenverksamhet.
Du behöver:
* Ha gymnasial utbildning
* Vara simkunnig
Tidigare utbildning eller erfarenhet av simskola, gruppträning, service eller friskvård är meriterande men inget krav.
Har du inte utbildning inom friskvård, simskola eller badverksamhet? Ingen fara, vi erbjuder utbildning inom:
* Simskola
* Vattenträning
* Livräddning
* Friskvårdsverksamhet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
