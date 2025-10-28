Backorder Handler | Lernia | Eskilstuna
2025-10-28
Ta chansen att bli en nyckelspelare i ett team som förenar problemlösning med humor och passion! Som Backorder Recovery Handler & Regionkoordinator inom Service Market Logistics får du möjlighet att påverka direkt genom att hantera kritiska situationer som gör skillnad för företagets kunder världen över. Välkommen till en dynamisk och global miljö där din insats verkligen räknas!Publiceringsdatum2025-10-28Om tjänsten
Som Backorder Recovery Handler & Regionkoordinator kommer du att hantera kritiska backorders, samordna med globala lager och nätverk, ge tillförlitlig information och arbeta för att återställa maskinfunktionalitet snabbt och effektivt med fokus på kontinuerlig förbättring.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en relevant utbildning inom logistik eller liknande område samt erfarenhet av att hantera komplexa logistiska utmaningar. Du bör ha en stark förståelse för Supply Chain och vara bekväm med att fatta beslut under press. Förmåga att kommunicera effektivt på engelska, både i tal och skrift, är avgörande, då mycket av kommunikationen sker internationellt. Du behöver också ha erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team. Du har erfarenhet av affärssystem som t ex SAP, och har god kunskap i Excel.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av dataanalys fr ån t ex Power BI, Qlikview, RPA eller liknande och kan använda dessa färdigheter för att driva förbättringar. Kunskap i svenska är en fördel, eftersom det underlättar kommunikation inom vissa delar av verksamheten. Erfarenhet av att arbeta med digitalisering och hållbarhetsinitiativ inom logistiksektorn ger dig ett plus i kanten. En positiv inställning och humor är alltid uppskattat, liksom en passion för problemlösning och kundservice. Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet för uppdraget.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Hanna Karlsson via e-post: hanna.karlsson@lernia.se
