Backoffice- & kundsupportkoordinator till Maskinpunkten
Maskinförsäljning Europa AB / Backofficejobb / Halmstad
2025-08-26
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
Visa alla jobb hos Maskinförsäljning Europa AB i Halmstad
Vill du vara med och höja ribban för hur begagnade entreprenadmaskiner säljs i Sverige?
Maskinpunkten är den ledande aktören när det kommer till smidiga försäljningsupplevelser för begagnade entreprenadmaskiner och fordon. Vi erbjuder våra kunder en helhetslösning där vi tar hand om hela försäljningsprocessen med personlig service från början till slut. Med snabb expansion över hela landet är vi ett av Sveriges snabbast växande företag inom branschen, och nu söker vi fler engagerade medarbetare som vill vara med på vår resa.
Ditt uppdrag:
Som backoffice-medarbetare kommer du att hantera en kombinerad kundtjänstfunktion för Maskinpunktens befintliga kunder samt en servicefunktion för företagets anställda. Dina uppgifter inkluderar kundservice i form av prisuppdateringar och annonsjusteringar, systemändringar samt andra administrativa uppgifter i vårt affärssystem. Genom ditt proaktiva arbetssätt kommer du att självständigt hantera kontakten med kunder via telefon och e-post, där kundbemötandet alltid står i fokus. Du ansvarar också för att uppdatera annonser på Maskinpunktens olika marknadsplatser och säkerställer att informationen är aktuell och korrekt.
Dina egenskaper:
För att passa in hos oss på Maskinpunkten behöver du vara ansvarstagande, engagerad och ha en förmåga att strukturera ditt egna arbete. Du trivs i ett högt tempo och har tidigare erfarenhet av att bearbeta kunder via telefon. Alternativt har du en bakgrund inom maskin-, fordon- eller entreprenadbranschen och vill utvecklas inom branschen.
Din förmåga att planera och arbeta resurseffektivt, i kombination med din vinnande attityd, driver dig mot att uppnå dina mål. Du sätter alltid kundens behov i första rummet och agerar med en stark affärsmässig medvetenhet.Publiceringsdatum2025-08-26Kvalifikationer
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Goda datorkunskaper
Meriterande kunskaper:
Erfarenhet inom administrativt arbete
Erfarenhet av kundbearbetning via telefon
Kunskap om entreprenadmaskiner och lastbilar
Övrig information:
Tjänsten är baserad på vårt huvudkontor i Halmstad
Möjlighet till internutbildning och karriärutveckling inom företaget
Flexibilitet med vissa administrativa arbetsdagar på distans kan diskuteras
Om du känner att du passar in på ovanstående beskrivning och har viljan att utvecklas, tveka inte att ansöka redan idag. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I denna rekrytering tackar vi vänligen men bestämt nej till direktkontakt från försäljare och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
E-post: Rekrytering@maskinpunkten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Backoffice". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Maskinförsäljning Europa AB
(org.nr 559426-9127)
Slottsmöllan 10 E (visa karta
)
302 31 HALMSTAD Kontakt
Armand Fajkovic Armand@maskinpunkten.se 0760804152 Jobbnummer
9475801